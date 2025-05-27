Gizem Karaca'nın karnı burnunda! Doğal hallerini paylaştı

2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenen ve İzmir'e yerleşen oyuncu Gizem Karaca, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklamıştı.

İzmir'de doğayla iç içe yaşayan güzel oyuncu doğuma sayılı günler kala paylaşımlarına devam ediyor. Gizem Karaca, yeni hamilelik fotoğraflarını Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu.

8 aylık hamile olan Karaca'nın son pozlarına kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

"NORMAL OLACAK" DEMİŞTİ

Doğumu İzmir'de gerçekleştireceğini söyleyen Karaca, “İsim konusunda kararsızım. Doğum İzmir’de olacak. Suda ya da farklı bir yöntemle doğum yapmayacağım, normal olacak. Her gece dondurma yiyorum. İlk üç ayda biraz hormon dalgalanmalarım oldu. Bir anda ağladım. Başka bir duygu geçişi yaşadım. Hepsi geçti, şimdi sorunsuz bir hamilelik yaşıyorum” ifadelerini kullanmıştı.