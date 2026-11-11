Mehmet Günsür yıllar sonra anlattı! Şehzade Mustafa'nın ölüm sahnesinden sonra türbe kapatıldı

Mehmet Günsür, Muhteşem Yüzyıl'da Şehzade Mustafa'nın idam sahnesine dair yaşananları Fatih Altaylı'nın programında anlattı.

"İki sene boyunca sadece benim değil ekibin ve seyircilerin beklediği şeydi. Babanın oğlunu öldürmesi büyük bir olay" diyen Mehmet Günsür devamında ise şunları söyledi:

"Zaten karakteri oynamaya başladığım andan itibaren insan oraya gelmeyi bekliyor. 2 sene boyunca beklenen şeydi bu. Onun garip bir ağırlığı var. İnsan 2 sene boyunca bir de içselleştiriyor. Bursa'da türbeye gidemedim.



Şehzade Mustafa'nın ölüm bölümünün ertesi günü Bursa'daki türbede izdiham yaşandı ve türbe kapatılmak zorunda kalındı."

Altaylı bu sözler üzerine oyuncuya 'Bursa turizmine katkıda bulundun' esprisi yaptı. Bu sözler sosyal medyada da gündem oldu.