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Mehmet Günsür yıllar sonra anlattı! Şehzade Mustafa'nın ölüm sahnesinden sonra türbe kapatıldı

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mustafa karakterine hayat veren ünlü oyuncu, idam sahnesi öncesinde yaşadıklarını Fatih Altaylı'nın programında anlattı. Günsür, sahnenin ardından Bursa'daki türbede yaşanan izdihamı açıklarken, "Türbe kapatılmak zorunda kaldı" sözleriyle dikkat çekti.

Mehmet Günsür yıllar sonra anlattı! Şehzade Mustafa'nın ölüm sahnesinden sonra türbe kapatıldı
Nebahat Kübra Akalın

Mehmet Günsür, Muhteşem Yüzyıl'da Şehzade Mustafa'nın idam sahnesine dair yaşananları Fatih Altaylı'nın programında anlattı.

"İki sene boyunca sadece benim değil ekibin ve seyircilerin beklediği şeydi. Babanın oğlunu öldürmesi büyük bir olay" diyen Mehmet Günsür devamında ise şunları söyledi:

Mehmet Günsür yıllar sonra anlattı! Şehzade Mustafa nın ölüm sahnesinden sonra türbe kapatıldı 1

"Zaten karakteri oynamaya başladığım andan itibaren insan oraya gelmeyi bekliyor. 2 sene boyunca beklenen şeydi bu. Onun garip bir ağırlığı var. İnsan 2 sene boyunca bir de içselleştiriyor. Bursa'da türbeye gidemedim.
Mehmet Günsür yıllar sonra anlattı! Şehzade Mustafa nın ölüm sahnesinden sonra türbe kapatıldı 2

Şehzade Mustafa'nın ölüm bölümünün ertesi günü Bursa'daki türbede izdiham yaşandı ve türbe kapatılmak zorunda kalındı."

Altaylı bu sözler üzerine oyuncuya 'Bursa turizmine katkıda bulundun' esprisi yaptı. Bu sözler sosyal medyada da gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Günsür muhteşem yüzyıl
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