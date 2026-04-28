MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

GO Türkiye’nin yeni mini dizisiyle kapadokya dünya sahnesinde

İçerik devam ediyor
Sedef Karatay Bingül

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) Go Türkiye markası altında hayata geçirilen ve dünya çapında büyük ses getiren 1,44 milyar izlenmeli “An Istanbul Story”nin devamı niteliğindeki yeni mini dizi “Cappadocia Fairytale” dijital platformlarda izleyiciyle buluştu. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın rol aldığı, Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde geçen yapımın reklamları 25 ülkede 15 dilde eş zamanlı olarak yayınlanmaya başladı.

Daha önce Go Türkiye imzasıyla yayınlanan “An Istanbul Story”, küresel ölçekte 2,35 milyar reklam gösterimi ve 1,44 milyar izlenme rakamına ulaşarak uluslararası alanda dikkat çekici bir başarı elde etmişti. Dijital tanıtım dünyasında ses getiren proje, Türkiye’nin hikâye odaklı yeni nesil turizm iletişiminin en güçlü örneklerinden biri olarak öne çıkmıştı.

GO Türkiye’nin yeni mini dizisiyle kapadokya dünya sahnesinde 1

Şimdi ise gözler Kapadokya’ya çevrildi. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan eşsiz coğrafyası, peri bacaları, tarihi dokusu ve masalsı manzaralarıyla Kapadokya, serinin yeni bölümünde Türkiye’nin tanıtım yüzü oldu. İstanbul’da başlayan hikâyenin yeni başrolü Kapadokya olurken, “Cappadocia Fairytale” aracılığıyla Türkiye’nin destinasyonlarının güçlü hikâyeler aracılığıyla dünya izleyicisiyle buluşması hedefleniyor.

GO Türkiye’nin yeni mini dizisiyle kapadokya dünya sahnesinde 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GO Türkiye’nin yeni mini dizisiyle kapadokya dünya sahnesinde 3

Ay Yapım imzası taşıyan projede senaryo Kemal Hamamcıoğlu tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturuyor. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yanı sıra Gülçin Kültür’ün de rol aldığı yüksek prodüksiyon kalitesi ve sinematografik anlatımıyla dikkat çeken mini dizi “Cappadocia Fairytale”, Go Türkiye’nin uluslararası tanıtım vizyonunda yeni bir sayfa açıyor.

GO Türkiye’nin yeni mini dizisiyle kapadokya dünya sahnesinde 4

GO Türkiye’nin yeni mini dizisiyle kapadokya dünya sahnesinde 5

Go Türkiye, bugüne kadar hikâye odaklı tanıtım yaklaşımıyla “Antalya Gambit”, “İstanbul My Love”, “Hidden Lover” ve “An Istanbul Story” gibi dikkat çeken projelere imza attı. Sinematografik anlatımı merkeze alan bu yapımlar, Türkiye’nin farklı destinasyonlarını küresel izleyiciyle buluşturdu.

GO Türkiye’nin yeni mini dizisiyle kapadokya dünya sahnesinde 6

GO Türkiye’nin yeni mini dizisiyle kapadokya dünya sahnesinde 7

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da projeye ilişkin değerlendirmesinde, “Turizm artık yalnızca bir destinasyon seçimi değil; bir hikâyeye dahil olma, bir duyguyu yaşama ve bir yaşam tarzını deneyimleme sürecidir. TGA ile birlikte yürüttüğümüz yeni nesil tanıtım stratejisinde klasik anlayışın ötesine geçerek hikâye anlatımını merkeze alıyoruz. ‘Antalya Gambit’, ‘İstanbul My Love’, ‘Hidden Lover’ ve ‘An Istanbul Story’ gibi projelerle güçlü bir seri oluşturduk. Mini dizilerde yer almak ise milli formayı giymek gibi. Kapadokya’da hayata geçirdiğimiz bu yeni yapımla Türkiye’nin destinasyonlarını küresel ölçekte daha etkili bir anlatımla tanıtmaya devam ediyoruz” dedi.

GO Türkiye’nin yeni mini dizisiyle kapadokya dünya sahnesinde 8

GO Türkiye’nin yeni mini dizisiyle kapadokya dünya sahnesinde 9

GO Türkiye’nin yeni mini dizisiyle kapadokya dünya sahnesinde 10

GO Türkiye’nin yeni mini dizisiyle kapadokya dünya sahnesinde 11

GO Türkiye’nin yeni mini dizisiyle kapadokya dünya sahnesinde 12

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
Sinem Ünsal Kapadokya Ozan Akbaba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.