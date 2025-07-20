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Göbeğine kadar dekolte! Melisa Döngel'in cesur tarzının bedeli...

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Melisa Döngel, her zaman olduğu gibi yine adından söz ettirdi. 25 yaşındaki güzel oyuncu bu kez cesur elbisesiyle sosyal medyayı salladı.

Göbeğine kadar dekolte! Melisa Döngel'in cesur tarzının bedeli...
Kubra Akalın

Oyuncu Melisa Döngel, magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Melisa Döngel aşk hayatıyla da konuşuluyor.

İş insanı sevgilisi Samir Balkan ile tatilden tatile koşan Döngel son olarak pozlarıyla dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde iş insanı sevgilisiyle birlikte Bodrum'da yaz sezonunu açan Döngel rotasını İtalya'ya çevirmişti. Güzel oyuncu İtalya'dan Barselona'ya geçti.

Göbeğine kadar dekolte! Melisa Döngel in cesur tarzının bedeli... 1

Ünlü güzelin giydiği cesur elbise sosyal medyaya damga vurdu. Kusursuz fiziğini gözler önüne serdiği derin dekolteli elbisesi çok beğenildi.

Göbeğine kadar dekolte! Melisa Döngel in cesur tarzının bedeli... 2

Göbeğine kadar derin dekoltesiyle adından söz ettiren Döngel'in elbisesinin fiyatı ise herkesi şaşırttı. Melisa Döngel pahalı kıyafetler tercih eden ünlülerin aksine ucuz bir seçim yaptı.

1019 TL olan elbisenin fiyatı duyanları şaşırttı.

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Melisa Döngel
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