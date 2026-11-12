Halef için yolun sonu göründü! Final tarihi belli oldu

Perşembe akşamları NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Halef: Köklerin Çağrısı, bu akşam 42. bölümüyle ekrana gelecek. Heyecan dolu sahneleriyle dikkat çeken diziden hayranlarını üzecek bir haber geldi. Fenomen yapım için final kararı alındığı öğrenildi.

Yeni sezonda hem senaryosunda hem de oyuncu kadrosunda değişikliğe gidilen dizi, tüm bu yeniliklere rağmen reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamadı. Geçtiğimiz hafta da izlenme oranlarındaki düşüşü sürdüren Halef: Köklerin Çağrısı, tüm kategorilerde günü 7. sırada tamamladı.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Most Production imzalı dizinin ekran macerası 43. bölümde sona erecek. Herhangi bir değişiklik yaşanmaması halinde Halef: Köklerin Çağrısı, 19 Kasım Perşembe akşamı yayınlanacak final bölümüyle izleyicisine veda edecek.

Halef seyircisi ise sosyal medyada; 'Final olmasın', 'Halef hiç bitmesin', 'Gelmiş geçmiş en iyi çift lütfen harcamayın'', 'Halef muhteşem bir iş' gibi yorumlar yapıyor.