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Halef için yolun sonu göründü! Final tarihi belli oldu

Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen'in başrollerini paylaştığı Now'ın iddialı dizisi Halef Köklerin Çağrısı yeni sezonda istediği başarıyı bir türlü yakalayamadı. Reytinglerde büyük bir düşüş yaşayan dizi için final kararı alındı.

Halef için yolun sonu göründü! Final tarihi belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Perşembe akşamları NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Halef: Köklerin Çağrısı, bu akşam 42. bölümüyle ekrana gelecek. Heyecan dolu sahneleriyle dikkat çeken diziden hayranlarını üzecek bir haber geldi. Fenomen yapım için final kararı alındığı öğrenildi.

Halef için yolun sonu göründü! Final tarihi belli oldu 1

Yeni sezonda hem senaryosunda hem de oyuncu kadrosunda değişikliğe gidilen dizi, tüm bu yeniliklere rağmen reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamadı. Geçtiğimiz hafta da izlenme oranlarındaki düşüşü sürdüren Halef: Köklerin Çağrısı, tüm kategorilerde günü 7. sırada tamamladı.

Halef için yolun sonu göründü! Final tarihi belli oldu 2

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Most Production imzalı dizinin ekran macerası 43. bölümde sona erecek. Herhangi bir değişiklik yaşanmaması halinde Halef: Köklerin Çağrısı, 19 Kasım Perşembe akşamı yayınlanacak final bölümüyle izleyicisine veda edecek.

Halef için yolun sonu göründü! Final tarihi belli oldu 3

Halef seyircisi ise sosyal medyada; 'Final olmasın', 'Halef hiç bitmesin', 'Gelmiş geçmiş en iyi çift lütfen harcamayın'', 'Halef muhteşem bir iş' gibi yorumlar yapıyor.

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Biran Damla Yılmaz İlhan Şen Now Tv Halef dizisi
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