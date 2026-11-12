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Bruce Willis'in sağlık durumuyla ilgili iddiaya kızı Tallulah'dan sert tepki: "Ailemden uzak dur!"

Frontotemporal demans hastalığıyla mücadele eden 71 yaşındaki Bruce Willis'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddia ailesini kızdırdı. Ünlü oyuncunun kızı Tallulah Willis, babasının özel hayatına ilişkin açıklamaya tepki gösterdi.

Bruce Willis'in sağlık durumuyla ilgili iddiaya kızı Tallulah'dan sert tepki: "Ailemden uzak dur!"
Nebahat Kübra Akalın

Bruce Willis'in sağlık durumuyla ilgili üzen haberler gelmişti. Frontotemporal demansla mücadele eden 71 yaşındaki oyuncu hakkında bir kaynak "şimdi bir bebek gibi davranılıyor" demişti.

Bruce Willis'in özel hayatına dair yayılan iddialar sonrası 32 yaşındaki kızı Tallulah, aileye yakın olduğunu iddia eden kaynağa isyan etti.

Bruce Willis in sağlık durumuyla ilgili iddiaya kızı Tallulah dan sert tepki: "Ailemden uzak dur!" 1

Tallulah Willis'in arkadaşı, aile üyesi veya kaynak olarak tanımlanan birinin neden babası hakkında bu kadar kişisel bir yorumu kamuoyu önünde yaptığını sorgulayarak, kendi ailesinin bile temkinli yaklaştığı detayların nasıl isimsiz bir kaynakla paylaşıldığını sordu.
Bruce Willis in sağlık durumuyla ilgili iddiaya kızı Tallulah dan sert tepki: "Ailemden uzak dur!" 2

"BU NASIL KABUL EDİLEBİLİR"

Genç isim "Bu haber dikkatimi çekti. Çünkü dünyanın dört bir yanında onu seven insanlar, babamın fotoğraflarını paylaştığımda nelerin yayınlandığı konusunda gerçekten dikkatli ve hassas davranılması gerektiğini bana defalarca dile getirdi" dedi.

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Sözlerini sürdüren Tallulah, "Peki, onun artık 'bebek gibi davrandığını' söyleyen bu 'arkadaş', 'aile üyesi' ya da kaynak kim? Bu nasıl kabul edilebilir? Sen kimsin?" diye sordu.

Tallulah açıklamasını, "Ailemden uzak dur" sözleriyle noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Bruce Willis
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