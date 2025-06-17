Göğüslerinin kalıbını çıkartmıştı! Serra Pirinç'ten tatil pozları...

Başrolünü Aslıhan Güner ile paylaştığı Yalan dizisinde hayat verdiği 'Hazal' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Serra Pirinç geçtiğimiz günlerde Paris'te göğüslerinin kalını çıkartmış ve bu gönderisiyle dile düşmüştü.

Ünlü oyuncu şimdi de yaz tatili sezonunu Bodrum'da açtı. Pirinç, tatilinden kareleri sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşarak, yazın keyfini gözler önüne serdi.

Oyuncu paylaşımlarına; "Deniz, kum, güneş, falan" notunu düştü.

Serra Pirinç'in siyah beyaz bikinisi ile peş peşe verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.