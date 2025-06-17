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Göğüslerinin kalıbını çıkartmıştı! Serra Pirinç'ten tatil pozları...

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Yalan dizisinde 'Hazal' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Serra Pirinç geçtiğimiz günlerde Paris'te göğüslerinin kalını çıkartmış bu haliyle sosyal medyanın diline düşmüştü. Ünlü isim şimdi de tatil pozlarıyla dikkat çekti.

Göğüslerinin kalıbını çıkartmıştı! Serra Pirinç'ten tatil pozları...
Öznur Yaslı İkier

Başrolünü Aslıhan Güner ile paylaştığı Yalan dizisinde hayat verdiği 'Hazal' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Serra Pirinç geçtiğimiz günlerde Paris'te göğüslerinin kalını çıkartmış ve bu gönderisiyle dile düşmüştü.

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Ünlü oyuncu şimdi de yaz tatili sezonunu Bodrum'da açtı. Pirinç, tatilinden kareleri sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşarak, yazın keyfini gözler önüne serdi.

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Oyuncu paylaşımlarına; "Deniz, kum, güneş, falan" notunu düştü.

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Serra Pirinç'in siyah beyaz bikinisi ile peş peşe verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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