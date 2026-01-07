MAGAZİN

Gökçe Bahadır'ın derin dekoltesi gündemde! Yeliz Yeşilmen'den tepki çeken yorum

Yaprak Dökümü, Hayat Bilgisi gibi dizilerdeki performansıyla hafızalara kazınan Gökçe Bahadır son olarak iddialı tarzıyla şaşırttı. Derin bacak ve sırt dekoltesiyle dikkat çeken Bahadır'a Yeliz Yeşilmen'den tepki çeken bir yorum geldi.

'Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Törpü Yeliz' karakterinin ardından 'Yaprak Dökümü'nün 'Leyla'sı olarak izleyici karşısına çıkan Gökçe Bahadır, 2022 yılında Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp aşk yaşamaya başladığı müzisyen Emir Ersoy ile evlenmişti.

Gözlerden uzak mutlu bir birliktelik sürdüren çift son olarak davette görüntülendi. Gökçe Bahadır'ın davette derin dekolteli tarzı dikkat çekti. İddialı bir seçim yapan Bahadır sosyal medyada da konuşuldu.

Hem sırt hem de derin bacak dekoltesi tercih eden Gökçe Bahadır'ın tarzı sosyal medyayı ikiye bölerken Yeliz Yeşilmen de dayanamadı.

Bir dönem iddialı pozlar vererek adından söz ettiren Yeliz Yeşilmen "Çok cesur dikkat çekici en son o da açmaya karar vermiş" ifadeleriyle tepki çekti.

Sosyal medyada bu yorumlara "Kendine baksan keşke", "Ne ayıp sözler hemcinsine", "Kıskançlık yapıyorsun", "Ne çirkin bir yorum" diyerek tepkiler gösterildi.

