Gökçe Bahadır'ın derin dekoltesi gündemde! Yeliz Yeşilmen'den tepki çeken yorum

'Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Törpü Yeliz' karakterinin ardından 'Yaprak Dökümü'nün 'Leyla'sı olarak izleyici karşısına çıkan Gökçe Bahadır, 2022 yılında Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp aşk yaşamaya başladığı müzisyen Emir Ersoy ile evlenmişti.

Gözlerden uzak mutlu bir birliktelik sürdüren çift son olarak davette görüntülendi. Gökçe Bahadır'ın davette derin dekolteli tarzı dikkat çekti. İddialı bir seçim yapan Bahadır sosyal medyada da konuşuldu.

Hem sırt hem de derin bacak dekoltesi tercih eden Gökçe Bahadır'ın tarzı sosyal medyayı ikiye bölerken Yeliz Yeşilmen de dayanamadı.

Bir dönem iddialı pozlar vererek adından söz ettiren Yeliz Yeşilmen "Çok cesur dikkat çekici en son o da açmaya karar vermiş" ifadeleriyle tepki çekti.

Sosyal medyada bu yorumlara "Kendine baksan keşke", "Ne ayıp sözler hemcinsine", "Kıskançlık yapıyorsun", "Ne çirkin bir yorum" diyerek tepkiler gösterildi.