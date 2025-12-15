MAGAZİN

Gökhan Özen çileden çıktı: 4 ay uzaklaştırma ve yayın yasağı

Gökhan Özen, kendisine sistematik bir şekilde hakaret ettiğini ve iftira attığını iddia ettiği bir kadına karşı 4 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Çileden çıkan Özen sosyal medyadan da isyan etti.

Gökhan Özen çileden çıktı: 4 ay uzaklaştırma ve yayın yasağı

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, sosyal medya üzerinden kendisine yönelik hakaret ve iftira içeren paylaşımlar yaptığını öne sürdüğü bir kadın hakkında hukuki yollara başvurdu. Yaşananlar karşısında çileden çıkan Özen sosyal medyadan da açıklama yaptı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Gökhan Özen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"5 aydır hayatıma musallat olmuş, hayatımda bir kere bile görmediğim, karşılaşmadığım bir kadının sistematik şekilde planlayıp, yürüttüğü suçlama, kin, nefret, iftira ve hakaretlerine maruz kaldım. Dün itibarı ile 4 ay uzaklaştırma ve yayın yasağı alındı. Bu saatten sonra bu sistematik karalama kampanyasına deva edilirse zorlama hapis bu bir...

Gökhan Özen çileden çıktı: 4 ay uzaklaştırma ve yayın yasağı 1

"BU İŞİ PLANLAYARAK YÜRÜTMÜŞ"

Aylar süren bu süreçte hep 'Bunun bir nedeni olmalı' dedik. 'Kimse tanımadığı birine bu kadar nefret ve kinle planlı sistematik şekilde saldırmaz' dedik. Araştırdık ve sonunda bulduk. Akıl almaz gerçekleri sizlerle zamanı gelince bir bir paylaşacağım. Bakın neler neler olmuş da haberimiz yokmuş.

Gökhan Özen çileden çıktı: 4 ay uzaklaştırma ve yayın yasağı 2

Bu işleri planlayarak yürütmesi ve 25 yıllık tertemiz ismimi ve itibarımı her gün bitmek bilmeyen bir nefretle zedelemeye çalışması için para karşılığı tutulmuş bu kadın için dün itibarı ile 4 ay uzaklaştırma, yayın yasağı alındı. Bu pislik zincirlerinde, yalan haberi kaynak, araştırmadan yayan basıncık haber yapan kuruluş ve şahıs için hukuki yollara başvuruldu. Tekzipleri paylaşacağım. Tekzip etmeyenlere açtığım davaları da..."

