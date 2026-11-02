Gonca Vuslateri'den estetik itirafı: "Ömür Usta öncesi..."

Nurgül Yeşilçay ve Bülent İnal'la başrollerini paylaştığı Ömür Usta dizisinde Nevra Arıkan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gonca Vuslateri İzzet Çapa'ya konuk oldu.

Oyunculuğu ve özel hayatıyla her dönem adından söz ettiren Gonca Vuslateri Ömür Usta dizisi için dolgularını erittiğini itiraf etti.

Vuslateri açıklamasında şunları söyledi:



"Ben biliyorsun bayağı bir dolgular, botokslar yaptırıp kendimden geçtim. Sonra Ali Kerim'e gittim. Dedi ki, "Önce bir Gonca'ya dönelim, bir kavuşalım.' Dediler ki bana, 'Ömür ustada ne yaptırdınız yüzüne?' Olan her şeyi erittim dedim. Önce beni bana verdi o sen bir kendine dön dedi. Yani o böyle biraz oraya da yapayım buraya da yapayım derken dengeleyemedim."