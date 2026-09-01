Muhtemel Aşk 12. bölüm 1. fragman izle! Seyirci sitem etti: 'Bu olmadı'

Show TV’nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nu buluşturan Muhtemel Aşk dizisi perşembe akşamları yeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Son olarak 11. bölümüyle ekrana gelen fenomen dizi bu defa 12. bölüm fragmanıyla dikkat çekti. Defne'nin kaçırıldığı sahne fragmana damga vururken Tolga'nın "Defne Benim Nişanlım!" sözleri isyan ettirdi.

**MUHTEMEL AŞK 12. BÖLÜM 1. FRAGMAN İZLE!

Defne'nin saçının teline zarar gelsin… Devamını siz düşünün! ❤️‍🔥#MuhtemelAşk yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de Show TV'de! @ShowTV pic.twitter.com/WPM3zAgcC2 — Muhtemel Aşk (@muhtemelaskdizi) August 30, 2026

Muhtemel Aşk 12. bölüm fragmanına sosyal medyada; 'Deliricim artık', 'Oldu bir de Tolga Defne nişanı yazın', 'Defne'de hemen elini tuttu', 'Tolga'dan bıktım', 'Tutarsızlığınızı sıktı artık' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.

MUHTEMEL AŞK 11. BÖLÜM ÖZETİ

Dizinin özetinde; Defne’den uzak durmaya kararlı olan Kadir, bu kez onun koyduğu üç şartla kendini hiç beklemediği bir mücadelenin içinde bulur. İlk dileği Kadir’i terapiye göndermek, ikincisi ise öğrenciler için büyük bir burs organizasyonu düzenletmek olan Defne, farkında olmadan Kadir’le yeniden aynı yolda yürümeyebaşlar.

Hanım’ın kaybolmasıyla başlayan beklenmedik macera ise ikiliyi geceyi baş başa geçirmek zorunda bırakır. Geçmişlerini ve birbirlerine yaşattıklarını konuşan Defne ile Kadir, aralarındaki duyguların hâlâ sandıkları kadar kolay silinmediğini fark eder.