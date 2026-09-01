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Muhtemel Aşk 12. bölüm 1. fragman izle! Seyirci sitem etti: 'Bu olmadı'

Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun başrolde olduğu Muhtemel Aşk dizisinin 12. bölümünden ilk fragman geldi. Dizi takipçileri yeni bölüm fragmanına bu defa isyan etti.

Muhtemel Aşk 12. bölüm 1. fragman izle! Seyirci sitem etti: 'Bu olmadı'
Öznur Yaslı İkier

Show TV’nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nu buluşturan Muhtemel Aşk dizisi perşembe akşamları yeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Son olarak 11. bölümüyle ekrana gelen fenomen dizi bu defa 12. bölüm fragmanıyla dikkat çekti. Defne'nin kaçırıldığı sahne fragmana damga vururken Tolga'nın "Defne Benim Nişanlım!" sözleri isyan ettirdi.

**MUHTEMEL AŞK 12. BÖLÜM 1. FRAGMAN İZLE!

Muhtemel Aşk 12. bölüm fragmanına sosyal medyada; 'Deliricim artık', 'Oldu bir de Tolga Defne nişanı yazın', 'Defne'de hemen elini tuttu', 'Tolga'dan bıktım', 'Tutarsızlığınızı sıktı artık' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.

Muhtemel Aşk 12. bölüm 1. fragman izle! Seyirci sitem etti: Bu olmadı 1

MUHTEMEL AŞK 11. BÖLÜM ÖZETİ
Dizinin özetinde; Defne’den uzak durmaya kararlı olan Kadir, bu kez onun koyduğu üç şartla kendini hiç beklemediği bir mücadelenin içinde bulur. İlk dileği Kadir’i terapiye göndermek, ikincisi ise öğrenciler için büyük bir burs organizasyonu düzenletmek olan Defne, farkında olmadan Kadir’le yeniden aynı yolda yürümeyebaşlar.

Muhtemel Aşk 12. bölüm 1. fragman izle! Seyirci sitem etti: Bu olmadı 2

Hanım’ın kaybolmasıyla başlayan beklenmedik macera ise ikiliyi geceyi baş başa geçirmek zorunda bırakır. Geçmişlerini ve birbirlerine yaşattıklarını konuşan Defne ile Kadir, aralarındaki duyguların hâlâ sandıkları kadar kolay silinmediğini fark eder.

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Anahtar Kelimeler:
Ayça Ayşin Turan Ekin Koç Feyyaz Şerifoğlu Muhtemel Aşk
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