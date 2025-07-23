Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali sonunda ekrana dönüyor! Engin Akyürek partneri

"Gönül Dağı" dizisindeki Dilek karakteri ile hayranlarının sevgisini kazanan Gülsim Ali diziden ayrılmıştı. Ayrılık kararı ile şaşırtan Gülsim Ali daha sonra hiçbir yapımla anlaşmadı. Uzun süredir gelen teklifleri değerlendiren oyuncu sonunda kararını verdi.

Gülsim Ali, başarılı oyuncu Engin Akyürek'in başrolde olacağı, Süreç Film imzalı “Bereketli Topraklar” dizisiyle ekrana dönüyor.

SAVCI ROLÜNDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide Gülsim Ali, savcı Nevin karakterine hayat verecek. Akyürek ve Ali, bu projeyle ilk kez aynı yapımda kamera karşısına geçecek.

BEREKETLİ TOPRAKLAR KONUSU

Bereketli Topraklar, Adana’nın bereketli topraklarında geçen dramatik ve tutkulu bir aşk öyküsünü konu alıyor. İlk tanıtımının yayınlanmasının ardından sosyal medyada şimdiden büyük ses getiren yapım, sezonun en iddialı projeleri arasında gösteriliyor.

Engin Akyürek ve Gülsim Ali’yi buluşturan “Bereketli Topraklar” dizisi Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.