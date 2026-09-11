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Daha 17 16. bölüm 2. fragman izle! ''Reyting rekoru kırar''

Pazar akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Daha 17'de yine heyecan dorukta. Bu hafta 16. bölümüyle ekrana gelecek olan fenomen dizide büyük sır sonunda ortaya çıkıyor. Dizinin 16. bölüm 2. fragmanı kısa sürede sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Daha 17 16. bölüm 2. fragman izle! ''Reyting rekoru kırar''
Öznur Yaslı İkier

Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek gibi isimleri kadrosunda buluşturan Daha 17 yayınlandığı günden bu yana ilgiyle izleniyor.

Pazar akşamlarına damga vuran fenomen dizi bu hafta 16. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı büyük ses getirirken büyük sırrın ortaya çıkması tüm izleyenleri heyecanlandırdı.

**DAHA 17 16. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

Daha 17 16. bölüm 2. fragmanı sonrası sosyal medyada; 'Senarist öyle bir yazmış ki soluksuz izledim', 'Bu bölüm hiçbir çift umrumda değil kardeşlik görmek istiyorum', 'Fragmanı başa sarıp sarıp izliyorum', 'Şükür Aras öğrendi', 'reyting rekoru kıracak bu bölüm' gibi yorumlar yapıldı.

REYTİNGLERDE ZİRVEYE YERLEŞTİ
DNA sonucuyla dünyası başına yıkılan Aras, Hakan'ın kurduğu şeytani bir tuzağın içine çekildi. Serhat tarafından gönderilmiş izlenimi verilen bir notla villaya çağrıldı. Ancak Teoman'ın habersizce düzenlediği parti tüm planları altüst etti. Çocukluğundan hatırladığı şarkının peşine düşen Aras, Teoman'la karşı karşıya geldi ve onun Demir olduğunu öğrendi. Yıllardır beklediği kavuşmanın heyecanını yaşayan Aras'ın mutluluğu, yerde hareketsiz yatan Serhat'ı görmesiyle yerini büyük bir şoka bıraktı.

Daha 17 16. bölüm 2. fragman izle! Reyting rekoru kırar 1

Serhat'ın kanlar içinde yerde yatarken, Teoman'ın elinde kanlı bir şişeyle görülmesi akıllara "Teoman katil mi oldu?" sorusunu getirdi. Final sahnesiyle gündem yaratan Daha 17, Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde günün en çok izlenen yapımı oldu. Dizi, Tüm Kişiler kategorisinde 8,01 reyting ve 29,28 izlenme payı elde etti. 20+ABC1 kategorisinde ise 7,21 reyting ve 25,97 izlenme payıyla birinciliğe ulaştı.

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Nesrin Cavadzade Dilara Aksüyek Daha 17 dizisi Çağan Efe Ak
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