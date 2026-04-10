Gözaltı kararı çıkmıştı! Ahsen Eroğlu adliyede

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Ahsen Eroğlu, savcılıkta ifade vermek için Kartal Adliyesi'ne geldi.

Gözaltı kararı çıkmıştı! Ahsen Eroğlu adliyede
Öznur Yaslı İkier

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

11 kişi gözaltına alınırken, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu’nun şehir dışında olduğu ortaya çıkmıştı.

Gözaltı kararı çıkmıştı! Ahsen Eroğlu adliyede 1

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, tiyatro turnesi nedeniyle şehir dışında bulunan ünlü oyuncu bugün İstanbul'a gelerek savcılıkta ifade vermek için Kartal Adliyesi'ne gitti.

Gözaltı kararı çıkmıştı! Ahsen Eroğlu adliyede 2

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında dün sabah Burak Deniz, Emir Can İğrek, Elif Büşra Pekin, Ogün Alibaş, Enes Güler, Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Utku Ünsal, Emre Fel Öztürk, Mert Demir ve Ender Eroğlu (Norm Ender) gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu'nda örnekleri alınan 11 isim daha sonra yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltı kararı çıkmıştı! Ahsen Eroğlu adliyede 3

Yurt dışında olduğu öğrenilen Somer Sivrioğlu ve şehir dışında olduğu öğrenilen Ahsen Eroğlu ile Sinem Ünsal ise kısa sürede İstanbul'a gelerek ifade vereceklerini belirtmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İfadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken telefon detayıİfadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken telefon detayı
Başrol için gözaltı kararı! Fenomen dizi yayınlanacak mı?Başrol için gözaltı kararı! Fenomen dizi yayınlanacak mı?

En Çok Okunan Haberler
Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Kremlin açıkladı! Putin'in savaşla ilgili kararı belli oldu

Kremlin açıkladı! Putin'in savaşla ilgili kararı belli oldu

Türk futbol tarihinde bir ilk! Agbadou'ya disiplin darbesi

Türk futbol tarihinde bir ilk! Agbadou'ya disiplin darbesi

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Teklifte ilk 6 madde kabul edildi (Gelir vergisi istisnası, doğum izni)

Teklifte ilk 6 madde kabul edildi (Gelir vergisi istisnası, doğum izni)

A101'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor!

A101'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor!

