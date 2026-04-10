Gözaltı kararı çıkmıştı! Ahsen Eroğlu adliyede

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

11 kişi gözaltına alınırken, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu’nun şehir dışında olduğu ortaya çıkmıştı.

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, tiyatro turnesi nedeniyle şehir dışında bulunan ünlü oyuncu bugün İstanbul'a gelerek savcılıkta ifade vermek için Kartal Adliyesi'ne gitti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında dün sabah Burak Deniz, Emir Can İğrek, Elif Büşra Pekin, Ogün Alibaş, Enes Güler, Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Utku Ünsal, Emre Fel Öztürk, Mert Demir ve Ender Eroğlu (Norm Ender) gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu'nda örnekleri alınan 11 isim daha sonra yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yurt dışında olduğu öğrenilen Somer Sivrioğlu ve şehir dışında olduğu öğrenilen Ahsen Eroğlu ile Sinem Ünsal ise kısa sürede İstanbul'a gelerek ifade vereceklerini belirtmişti.