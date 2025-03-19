Gözaltılar sonrası internette erişim sorunları yaşanıyor! Yağmur Atacan tepki gösterdi! 'Neyin saçmalığı...'

İstanbullular güne gözaltı haberleriyle uyandı. Sabah saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, evlerine düzenlenen polis operasyonuyla gözaltına alındı.

Bugün gerçekleştirilen operasyonlarda Murat Ongun, İsmail Saymaz, Ercan Saatçi, Buğra Gökçe, Resul Emrah Şahan, Murat Çalık gibi isimler tek tek gözaltına alındı.

Gözaltı haberlerinin ardından internette erişim sorunu yaşanmaya başlandı. Bazı kullanıcılar WhatsApp, Instagram ve YouTube'a bile giriş sağlayamadı.

İnternet erişim sorununa Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan kayıtsız kalamadı. Atacan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda; 'Yahu karım turnede şehirlerarası yolda. Kızım sınav için okuldan dışarıda. Ben onlara ulaşabilmek için VPN kuruyorum. Neyin saçmalığını yaşıyoruz?' ifadelerini kullandı.