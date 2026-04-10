MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Gözaltına alınmıştı! Emre Fel'den ilk açıklama: Konserini erteledi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan ve 'yurt dışı yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Emre Fel'den sürece ilişkin açıklama geldi.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden 11’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şarkıcı Emre Fel, sürecin ardından yaptığı açıklamada iddiaları reddetti.

Şarkıcı Emre Fel, serbest bırakıldıktan sonra ilk açıklamasını Instagram hesabından yaptı. Fel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Herkese selamlar! Bugün sabah 07.00'den akşam 19.00'a kadar yoğun bir sürecin içindeydim. Bu zaman diliminde sizler de çeşitli görseller ve paylaşımlarla karşılaştınız."

"HAYATIM BOYUNCA İLGİM OLMADI"
Şunu açıkça ifade etmek isterim ki; hayatım boyunca iddia konusu edilen şeylerle hiçbir ilgim olmadı. Bir yudum alkol dahi içmedim. Dün kimsem, bugün de oyum; yarın da aynı şekilde olmaya devam edeceğim."

"KENDİMDEN EMİNİM"
"Bu nedenle, içim rahat ve kendimden emin bir şekilde evimden çıktım; sürecin en hızlı ve en doğru şekilde neticelenmesi için benden talep edilen her şeyi eksiksiz yerine getirdim. Şu an evimdeyim."

KONSERİNİ ERTELEDİ
"Yaşanan bu süreç nedeniyle, bu akşam gerçekleştirmeyi planladığımız Adana konserimizi pazar gününe ertelemek zorunda kaldık. Bu değişiklik sebebiyle mağduriyet yaşayan herkesten özür diliyorum. Yarın Antep, ertesi gün Mersin... Görüşmek üzere, sevgiler

Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı Emre Fel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.