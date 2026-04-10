Gözaltına alınmıştı! Emre Fel'den ilk açıklama: Konserini erteledi

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden 11’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şarkıcı Emre Fel, sürecin ardından yaptığı açıklamada iddiaları reddetti.

Şarkıcı Emre Fel, serbest bırakıldıktan sonra ilk açıklamasını Instagram hesabından yaptı. Fel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Herkese selamlar! Bugün sabah 07.00'den akşam 19.00'a kadar yoğun bir sürecin içindeydim. Bu zaman diliminde sizler de çeşitli görseller ve paylaşımlarla karşılaştınız."

"HAYATIM BOYUNCA İLGİM OLMADI"

Şunu açıkça ifade etmek isterim ki; hayatım boyunca iddia konusu edilen şeylerle hiçbir ilgim olmadı. Bir yudum alkol dahi içmedim. Dün kimsem, bugün de oyum; yarın da aynı şekilde olmaya devam edeceğim."

"KENDİMDEN EMİNİM"

"Bu nedenle, içim rahat ve kendimden emin bir şekilde evimden çıktım; sürecin en hızlı ve en doğru şekilde neticelenmesi için benden talep edilen her şeyi eksiksiz yerine getirdim. Şu an evimdeyim."

KONSERİNİ ERTELEDİ

"Yaşanan bu süreç nedeniyle, bu akşam gerçekleştirmeyi planladığımız Adana konserimizi pazar gününe ertelemek zorunda kaldık. Bu değişiklik sebebiyle mağduriyet yaşayan herkesten özür diliyorum. Yarın Antep, ertesi gün Mersin... Görüşmek üzere, sevgiler