Gözaltına alınmıştı! Komedyen Tuba Ulu hakkında karar çıktı

Komedyen Tuba Ulu hakkında, bir gösterisinde Osmanlı Devleti padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman için söylediği hakaret içerikli sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Sosyal medya platformlarında yer alan videoda söylediği sözler yüzünden 'tarihi milli manevi değerlere hakaret' iddiasıyla gözaltına alınan Tuba Ulu hakkında karar verildi.

Tuba Ulu, gözaltı sürecinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşanan gelişmeler sonrası Ulu, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

"MAKSADINI AŞAN BİR ŞAKA YAPMIŞ OLABİLİRİM"

Ulu, paylaşımında mizaha olan inancını vurgulayarak, kullandığı ifadelerin amacını aşmış olabileceğini dile getirdi. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ben bu memleketin mizahına hep güvendim. Mizahı yapanın da onu alıp kabul edenin de zekasına güvendim aslında. Bu yüzden fazla şımarmış, maksadını aşan bir şaka yapmış olabilirim. İstemeden de olsa kırdığım, incittiğim ve üzdüğüm herkesten tüm kalbimle özür diliyorum."