Gözaltına alınmıştı! Komedyen Tuba Ulu hakkında karar çıktı

Komedyen Tuba Ulu, bir gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman hakkında söylediği sözler nedeniyle gözaltına alındı. Kanuni Sultan Süleyman'a hakaretten gözaltına alınan Ulu hakkında karar çıktı.

Komedyen Tuba Ulu hakkında, bir gösterisinde Osmanlı Devleti padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman için söylediği hakaret içerikli sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Sosyal medya platformlarında yer alan videoda söylediği sözler yüzünden 'tarihi milli manevi değerlere hakaret' iddiasıyla gözaltına alınan Tuba Ulu hakkında karar verildi.

Tuba Ulu, gözaltı sürecinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşanan gelişmeler sonrası Ulu, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

"MAKSADINI AŞAN BİR ŞAKA YAPMIŞ OLABİLİRİM"

Ulu, paylaşımında mizaha olan inancını vurgulayarak, kullandığı ifadelerin amacını aşmış olabileceğini dile getirdi. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ben bu memleketin mizahına hep güvendim. Mizahı yapanın da onu alıp kabul edenin de zekasına güvendim aslında. Bu yüzden fazla şımarmış, maksadını aşan bir şaka yapmış olabilirim. İstemeden de olsa kırdığım, incittiğim ve üzdüğüm herkesten tüm kalbimle özür diliyorum."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hüseyin Yayman yoğun bakımda ziyaret etti! İşte son hali...Hüseyin Yayman yoğun bakımda ziyaret etti! İşte son hali...
Cesur sahneleri gündemde! Sosyal medya ikiye bölündüCesur sahneleri gündemde! Sosyal medya ikiye bölündü

En Çok Okunan Haberler
ABD Orta Doğu bölgesine askeri yığınağa devam ediyor

ABD Orta Doğu bölgesine askeri yığınağa devam ediyor

İlk kez paylaşıldı! İran Katar'daki kritik noktayı böyle vurdu

İlk kez paylaşıldı! İran Katar'daki kritik noktayı böyle vurdu

"Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

"Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı! 'Panikle yan bahçeye attım'

Ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı! 'Panikle yan bahçeye attım'

ŞOK'a Samsung çamaşır kurutma makinesi geliyor!

ŞOK'a Samsung çamaşır kurutma makinesi geliyor!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Seyyanen zam için tarih verdi

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Seyyanen zam için tarih verdi

