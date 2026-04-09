Boşanma davası açmıştı! Tuğçe Tayfur son noktayı koydu

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz gün Etiler'de bir AVM'de kameralara takıldı. Yoğun konser programı hakkında konuşan Tayfur, sahnede izleyicisiyle buluşmanın kendisine moral verdiğini dile getirdi.

"ANİ KARARLAR VERMEMEK GEREKİYOR"

Özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlayan şarkıcı, eşi Muhammet Aydın ile yeniden barıştıkları yönündeki iddialara temkinli yaklaştı. İki çocuk annesi olduğunu dile getiren Tayfur, "Çocuklar söz konusu olunca ani kararlar vermemek gerekiyor. Bazı şeylere zaman tanımak lazım" ifadelerini kullandı.

İlişkisine bir şans verdiğini ima eden Tuğçe Tayfur, sürecin henüz kesinleşmediğini dile getirerek, "Şu an bakma aşamasındayım" dedi ve açıklamalarını "Kısmet" sözleriyle noktaladı.

NE OLMUŞTU?

2023 yılında evlenen Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın çifti, geçtiğimiz aylarda ciddi bir krizle gündeme gelmişti. Tayfur, eşinin kendisini aldattığını iddia ederek boşanma davası açmış, çiftin sokaktaki tartışmaları uzun süre konuşulmuştu.

Gergin geçen sürecin ardından Muhammet Aydın’ın, eşinin doğum günü için yaptığı romantik paylaşım, çiftin aralarındaki sorunları aşmaya çalıştığı şeklinde yorumlanmıştı.