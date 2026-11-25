Heroes ve Nashville dizileriyle tanınan oyuncu Hayden Panettiere'nin ölümü şok etki yaratmıştı. Kazara aşırı doz uyuşturucu kullanımı sonrası hayatını kaybeden oyuncunun ölümünün ardından mal varlığına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Daily Mail'in ulaştığı mahkeme belgelerine göre, Hayden Panettiere'nin eski partneri Wladimir Klitschko, oyuncunun vasiyet bırakmadan hayatını kaybetmesinin ardından mirasının yönetimi için Los Angeles'taki veraset mahkemesine başvurdu.

Eski profesyonel boksör Wladimir Klitschko'nun mahkemeye sunduğu belgelere göre, oyuncunun kişisel mal varlığının 5 milyon 108 bin 519 dolar değerinde olduğu kaydedildi. Panettiere'nin gayrimenkullerinin değerinin ise 1 milyon 23 bin 600 dolar olduğu belirtildi. Böylece oyuncunun toplam mal varlığı 6 milyon 232 bin 119 dolar olarak hesaplandı.

Mahkeme belgelerinde ayrıca Panettiere'nin kişisel mülklerinden yılda yaklaşık 100 bin dolar gelir elde ettiği ifade edildi.



KIZININ MİRASINI KORUMAK İÇİN HAREKETE GEÇMİŞTİ

Panettiere'nin geride kalan tek mirasçısı, Klitschko ile dokuz yıllık ilişkisinden dünyaya gelen 11 yaşındaki kızı Kaya oldu.

Klitschko, kızının miras hakkını korumak amacıyla eylül ayında Los Angeles'ta geçici vasi olarak atanmak için başvuruda bulunmuştu.