Gözyaşlarına boğuldu! Kerimcan Durmaz'ın yakın arkadaşı Samet Liçina son durumunu anlattı! Ünlü fenomen cezaevinden haber yolladı!

Bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde DJ olarak sahne alan Kerimcan Durmaz'ın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından ünlü fenomen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "yasa dışı bahise teşvik" soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve tutuklandı.

Tutuklanmanın ardından da Selin Ciğerci, "Kerimcan sahneye çıkacak arkada reklamı görünce kabul etmemiş. Arkada led ekrana sanatçılar dikkat etsin. Sonra otelde fark ediyor olayı arkasında reklamlar döndüğünü onları paylaşmıyor hayatına devam ediyor. Bu! Ne bahis ne başka bir şey. Nereden aynı parayı alıyorsa oradan da aynısını alıyor. Gerçekten sus sus adaletin de hızlı şekilde geleceğine inanıyoruz" sözleriyle konser gününü anlatmıştı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!

Günlerdir cezaevinde olan Kerimcan Durmaz'ın yakın arkadaşı Samet Liçina da Durmaz'ı görmeye Silivri'ye gittiğini fakat görüşemediğini söyledi. Ailesinin görüştüğünü belirten Liçina, Kerimcan Durmaz'ın son durumunu gözyaşları içinde anlattı.

Liçina, "Arkadaşımızın suçsuz olduğunu düşünüyoruz ve biliyoruz. Doğru kararın en yakın zamanda uygulanmasını bekliyoruz. Sağlığıyla ilgili hiçbir problem yok. Üşüdüğünü söyledi hepimiz çok üzüldük. Tüm sevenlerine çok büyük sevgileri var." dedi ve ağlayarak gitti.

ABLASI MESAJINI YAYINLADI!

Kerimcan Durmaz'ın ablası Neşe Fişek ise kardeşinin mesajını yayınladı. Kerimcan Durmaz yayınladığı mesajda "Sevenlerime, bu zorlu süreçte, bana olan sevginiz ve desteğiniz için hepinize minnettarım. İyiyim ve güçlü kalmaya devam ediyorum. Adaletin er ya da geç yerini bulacağına olan inancım tam. Hepinizin duaları, güzel dilekleri ve içten mesajları bana güç veriyor. Bu sevgi ve destek sayesinde dimdik ayakta duruyorum. Sizlerin yanımda olduğunu bilmek, bu süreci daha kolay atlatmamı sağlıyor. Lütfen moralinizi yüksek tutun. Sizlerin sevgisi ve inancı, benim en büyük motivasyonum. Bu süreci, birlikte atlatacağız. Hepinizi çok seviyorum ve en kısa zamanda yeniden buluşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.