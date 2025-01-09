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  4. Kerimcan Durmaz tutuklanınca Selin Ciğerci konser gecesini anlattı! Konuşmakta zorlandı

Kerimcan Durmaz tutuklanınca Selin Ciğerci konser gecesini anlattı! Konuşmakta zorlandı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.01.2025 07:34
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"Yasa dışı bahise teşvik" soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tutuklandı. Kerimcan'ın yakın dostu Selin Ciğerci tutuklama kararı sonrası yakın dostunun ailesinin evine gitti. Açıklama yapan Ciğerci ağlamaktan konuşamadı.

Kerimcan Durmaz tutuklanınca Selin Ciğerci konser gecesini anlattı! Konuşmakta zorlandı

Kerimcan Durmaz'ın bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde DJ olarak sahne aldı. Yılmaz'ın sosyal medya hesaplarında yasa dışı bahse özendirici reklamlar paylaştığı iddia edildi.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "yasa dışı bahise teşvik" soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tutuklandı.

Kerimcan Durmaz'ın tutuklanmasının ardından yakın dostu Selin Ciğerci arkadaşının ailesinin evine gitti. Ciğerci burada açıklama yaptı ancak ağlamaktan konuşmakta zorlandı.

Ekran görüntüsü 2025-01-09 073021

Kerimcan Durmaz tutuklanıp cezaevine gönderildi Kerimcan Durmaz tutuklanıp cezaevine gönderildi

Kendisi hakkında da soruşturmalar olan Ciğerci "Kerimcan sahneye çıkacak arkada reklamı görünce kabul etmemiş. Arkada led ekrana sanatçılar dikkat etsin. Sonra otelde fark ediyor olayı arkasında reklamlar döndüğünü onları paylaşmıyor hayatına devam ediyor. Bu! Ne bahis ne başka bir şey. Nereden aynı parayı alıyorsa oradan da aynısını alıyor. Gerçekten sus sus adaletin de hızlı şekilde geleceğine inanıyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kerimcan Durmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 8 yorum
yasadışı bahisle bu kadar mücadele edileceğine yasal bahislede mücadele edilse ya yasadışı bahis özendiriyorda yasal olan özendirmiyormu İş olsun Dostlar muhabbet de görsün
@ahmet_1930_hkcth yasa dışı bahiste dönen para hayal edemiyeceğinden daha büyük!! engellemeye çalışıyorlarki para yasal bahiste dönsün diye amaç bu özendirme falan değil! halbu ki bu kadar aksiyona gerek yok! yerel bahiste oranları yükseltsinler olay çözülsün.
Bozacının şahidi şıracı haahaaa
ikiniz evlenin birbirinize yakisiyorsunuz
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