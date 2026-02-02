Grammy 2026 sahnesinde Justin Bieber şok yarattı: Neden çıplak?

Justin Bieber, 1 Şubat gecesi düzenlenen Grammy Ödülleri 2026 töreninde dört yıl sonra ilk kez sahne alarak hayranlarını şaşkına çevirdi. Los Angeles’ta gerçekleşen törende sahneye gömleksiz ve yalnızca spor şortu ile çıkan 31 yaşındaki pop yıldızının performansı kadar tercihi de gündem oldu.

Grammy sahnesine boksör şortla çıkan Justin Bieber, minimal ve sade bir performansla şarkısı Yukon’u seslendirdi. Elektrik gitar ve davul loop’ları eşliğinde sergilediği bu yalın performans, izleyicilerden karışık tepkiler aldı. Ancak gecenin en çok konuşulan konusu Bieber’ın kıyafeti oldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar performansı “samimi ve kırılgan” olarak nitelendirirken, bazıları ise “Grammy sahnesine bu şekilde çıkılır mı?”, "Neden çıplak?" yorumları yaptı.

“Bu çok güzel ve savunmasız bir performans” diyen hayranların yanı sıra, “Grammys burası, plaj değil” ve “Bu kadar özensiz olması utanç verici” şeklinde eleştiriler de dikkat çekti.

Bieber’ın duygusal şarkıyı seslendirdiği anlarda kameralar sık sık eşi Hailey Bieber’a döndü. Hailey Bieber’ın gururla gülümseyip eşini alkışlaması dikkat çekti.