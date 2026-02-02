MAGAZİN

Ulaş Tuna Astepe sevgilisi kim? Taşacak Bu Deniz’in yıldızı Ulaş Tuna Astepe gecelerde o isimle yakalandı!

Taşacak Bu Deniz’in Koçari’si Ulaş Tuna Astepe özel hayatıyla gündeme geldi. Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi merak edilirken oyuncu, Bebek’te model ve tasarımcı İrem Haznedar'la kameralara takıldı.

Taşacak Bu Deniz'in Adil Koçari'si Ulaş Tuna Astepe son dönemde adından söz ettiriyor. Fenomen dizi Taşacak Bu Deniz'in başarılı oyuncusunun özel hayatı da gündemde. "Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi kim?" sorusu merak edilirken oyuncu gecelerde yakalandı.

UZUN İLİŞKİDEN ÇIKTI

Taşacak Bu Deniz dizisinde Adil Koçari karakterine hayat veren Ulaş Tuna Astepe, 6 yıl süren ilişkisini geçtiğimiz haziran ayında sessiz sedasız sonlandırmıştı. Astepe’nin bu uzun soluklu ilişkisinin, yönetmen Cansu Baydar ile olduğu ortaya çıkmıştı.

Ulaş Tuna Astepe sevgilisi kim? Taşacak Bu Deniz’in yıldızı Ulaş Tuna Astepe gecelerde o isimle yakalandı! 1

Yakışıklı oyuncu, önceki gece Bebek’te sarışın bir güzelle eğlendi. Mekan içerisinde birbirlerine sarılıp samimi görüntüler veren ikili, dışarıda basın mensuplarının olduğunu öğrenince ayrı ayrı çıktı.

SORUYU DUYUNCA ŞAŞIRDI

Önce Ulaş Tuna Astepe, 5 dakika sonra da gizemli güzel mekandan ayrıldı. “İçeride sarışın bir hanımefendi ile eğleniyordunuz. Yeni bir ilişkiye mi başladınız?” sorusuna oyuncu “Hanımefendi mi?” diye şaşırarak cevap verdi.

Ulaş Tuna Astepe sevgilisi kim? Taşacak Bu Deniz’in yıldızı Ulaş Tuna Astepe gecelerde o isimle yakalandı! 2

ÜNLÜ RAPÇİ İLE ANILIYORDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ulaş Tuna Astepe'nin beraber yakalandığı kişi model ve tasarımcı İrem Haznedar çıktı. İrem Haznedar bir süre önce Blok 3 ile anılıyordu.

