Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama geldi: "Adli tıp test sonuçlarının..."

Uyuşturucu soruşturmasında aralarında Hasan Can Kaya'nın da bulunduğu ünlüler gözaltına alınmıştı. Bugün Kaya dahil 11 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Serbest kalmasının ardından Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama geldi.

Recep Demircan

Dün başsavcılıkça yapılan açıklamada İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da arama ve gözaltı işlemlerinin yapıldığı kaydedilerek, sabah saatlerinde Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla'nın gözaltına alındığı bildirilmişti.

ÖRNEK VERMİŞLERDİ

Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na (ATK) getirilmişti.

Şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığına götürülmüştü.

Öte yandan, 9 şüpheli hakkında yurt dışında bulundukları için yakalama kararı verildiği öğrenildi. Bu kişilerin Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ile Nisa Bölükbaşı olduğu bilgisine ulaşılmıştı.

ADLİ KONTROL KARARI

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Hasan Can Kaya ile Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol şartı uygulanmasına hükmedildi.

HASAN CAN KAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama geldi. Kaya şunları ifade etti:

"Adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine eminim.

Soruşturma kapsamında ikametimde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna tabii ki rastlanmadı."

