Gülben Ergen'den Epstein tepkisi: "İsmi geçen Türkleri..."

ABD Adalet Bakanlığı'nın, cinsel saldırı suçlarından hüküm giymiş Jeffrey Epstein ile ilgili yeni yayımladığı milyonlarca belgede kan donduran detaylar bulunuyor. Türkiye'de de konuşulan belgelere dair Gülben Ergen de sessiz kalmadı.

Gülben Ergen'den Epstein tepkisi: "İsmi geçen Türkleri..."

Jeffrey Epstein skandalı yeniden dünya gündeminin merkezine oturdu. ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan yeni Epstein belgeleri, siyaset, finans ve magazin dünyasından birçok tanınmış ismi yeniden tartışmaların odağına taşıdı.

Daha önce mühürlü olan banka kayıtları, e-postalar, fotoğraflar ve ifade tutanaklarının açığa çıkmasıyla birlikte, Epstein’ın küresel bağlantı ağı ve bu ilişkilerin boyutu bir kez daha sorgulanmaya başladı.

Gülben Ergen den Epstein tepkisi: "İsmi geçen Türkleri..." 1

Pedofili Jeffrey Epstein ve iletişimde olduğu ünlü isimler Türkiye'de de gündemde.

Gündemi yakından takip eden Gülben Ergen de konuya dair sessiz kalmadı. Şarkıcı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "İsmi geçen Türkleri güvenilir kaynaklardan öğrenmek istiyoruz." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen epstein
