Sydney Sweeney durmuyor! İç çamaşırları hemen tükendi

Hollywood’un parlayan yıldızı Sydney Sweeney durmuyor. Son dönemin popüler oyuncusu kendi markası SYRN’in yeni iç çamaşırı koleksiyonunu tanıtarak hayranlarını büyüledi.

28 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı çarpıcı görsellerle, pembe ve krem tonlarındaki yeni ürünleri modelledi. Koleksiyon, hem şıklığı hem de cesur tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Koleksiyonun “Seductress” serisinin ikinci dalgası ise 24 Mart 2026’da satışa çıkacak. Sweeney, paylaştığı gönderide, “Daha önce vazgeçemediğiniz dantel sütyenler, tanga ve korseler yeni renklerle ve bağımlılık yaratacak yeni silüetlerle geri geliyor” notu düşüldü.

Sweeney, geçtiğimiz ay resmi Instagram hesabından koleksiyonun birkaç saatte tükendiğini duyurarak, “Yeniden stok hazırlıyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum” mesajını paylaştı.

Marka lansmanı sırasında Sweeney, seksi pozlarla ve Hollywood yazısında yaptığı küçük bir şovla dikkat çekti.