Taşacak Bu Deniz bayramda var mı? Taşacak Bu Deniz 22. bölüm 2. fragmanı izle

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz bayramda var mı? Seyircinin merak ettiği soru için karar verildi. Taşacak Bu Deniz 22. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.

TAŞACAK BU DENİZ NE ZAMAN?

Taşacak Bu Deniz 20 Mart Cuma günü bayram sebebiyle ertelendi. Dizi 27 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek.

TAŞACAK BU DENİZ FRAGMANI

Öte yandan Taşacak Bu Deniz 22. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Son bölümde Gezep, Eleni’nin Adil ve Esme’nin kızı olduğunu öğrenmişti. Fakat Esme ve İlve’nin bu gerçeği yıllardır sakladığını fark edince öfkesi kontrol edilemez hâle gelmişti.

Adil'in Esme'ye "Haydi boşan gel" demesi ise merak uyandırdı. Yeni bölümde neler olacağı merak edilirken fragman seyircide heyecan yarattı.