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Gülben Ergen'den Sağlık Bakanı'nın açıklamasına olay yorum! "Suyumuz ısınır diye..."

Son dönemde gündemi yakından takip eden Gülben Ergen sosyal medya paylaşımlarını sürdürüyor. Ergen son olarak Sağlık Bakanı'nın açıklamasını görünce kendini tutamadı ve yaptığı gönderme ile olay oldu.

Gülben Ergen'den Sağlık Bakanı'nın açıklamasına olay yorum! "Suyumuz ısınır diye..."
Kubra Akalın

Gülben Ergen son paylaşımıyla yine gündem oldu. Gündemi yakından takip eden Ergen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Bolu'ya ziyaretinde yaptığı açıklamayı görünce dayanamadı.

Suriye'yle yapılan protokol hakkında konuşan Bakan Memişoğlu, "Suriye'deki sağlık hizmetlerinin yeniden yapılanmasında her türlü desteği veriyoruz. Şam'da ve Halep'te örnek teşkil edecek iki hastanenin süreçlerini tamamlayıp oradaki kardeşlerimizin de iyi bir sağlık hizmeti sunması için onlara destek sağlayacağız. Protokolleri imzaladık. Kısa süre içinde Şam'da 300 yataklı kalp damar hastanesini hizmete sokacağız'' dedi.

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Gülben Ergen bu açıklamalardan sonra dayanamadı ve şu ifadeleri kullandı:

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"Suyumuz ısınır diye yorum yapmamalıyız di mi? Bizim devlet hastanelerimizde mr randevusu almak için haftalarca sıra bekleyen hastalarımızı, SMA ve DMD hastası çocuklarımızın ailelerinin tedavi masraflarından bahsetmemeliyiz değil mi?"

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"SUYUN ISINDI" GÖNDERMESİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Fatih Altaylı'nın açıklamalarına tepki göstererek “Fatih Altaylı senin suyun ısındı” demişti. Fatih Altaylı bu olaydan bir süre sonra İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan evinde gözaltına alındı.

Fatih Altaylı 22 Haziran 2025'te ise tutuklandı.

Mynet'in Sesi
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Gülben Ergen
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