MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Gülben Ergen uyuşturucu test sonuçlarının açıklanmasına tepki gösterdi! 'Neden milyonlar biliyor?'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp Kurumu analizleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında numuneleri incelenen 19 kişiden 8’inin testinin pozitif, 4’ünün ise yeşil reçeteli ilaç etken maddesi taşıdığı belirlendi. Gülben Ergen test sonuçlarının açıklanmasına tepki gösterdi.

Gülben Ergen uyuşturucu test sonuçlarının açıklanmasına tepki gösterdi! 'Neden milyonlar biliyor?'
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alındı. Testleri alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif olduğu tespit edildi.

Testi pozitif çıkan isimlerin Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Kaan Yıldırım olduğu öğrenildi.

Gülben Ergen uyuşturucu test sonuçlarının açıklanmasına tepki gösterdi! Neden milyonlar biliyor? 1

İrem Derici, Engin Polat, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter isimli 4 kişinin kanında ise yeşil reçeteli ilaçlarda bulunan etken maddeler tespit edildi. Bu ilaçların, yeşil reçeteyle satılan ve etken maddesi uyuşturucu özelliği taşıyan ilaçlar olduğu belirtildi.

TEPKİ GÖSTERDİ

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, uyuşturucu test sonuçlarının açıklanmasına tepki gösterdi. Ünlü isim; 'Hangi sanatçının yeşil reçete ilaç kullandığını neden milyonlar biliyor? Neden insanların bu kadar özelini kamuoyuna açıklıyorlar?

Neden ünlü ya da göz önünde olmak yargılanmak sebebi? Onların canı, aileleri, hayatlarında değerleri yok mu? Farklı mesleklerde olan herkese bu yapılabilir mi?' ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir dönemin aranan ismiydi! Duayen sunucu son haliyle gündemdeBir dönemin aranan ismiydi! Duayen sunucu son haliyle gündemde
Son pozlarıyla Cannes'ı yıktı geçti! Güzelliğiyle mest etti Son pozlarıyla Cannes'ı yıktı geçti! Güzelliğiyle mest etti

Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.