Gülben Ergen uyuşturucu test sonuçlarının açıklanmasına tepki gösterdi! 'Neden milyonlar biliyor?'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alındı. Testleri alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif olduğu tespit edildi.

Testi pozitif çıkan isimlerin Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Kaan Yıldırım olduğu öğrenildi.

İrem Derici, Engin Polat, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter isimli 4 kişinin kanında ise yeşil reçeteli ilaçlarda bulunan etken maddeler tespit edildi. Bu ilaçların, yeşil reçeteyle satılan ve etken maddesi uyuşturucu özelliği taşıyan ilaçlar olduğu belirtildi.

TEPKİ GÖSTERDİ

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, uyuşturucu test sonuçlarının açıklanmasına tepki gösterdi. Ünlü isim; 'Hangi sanatçının yeşil reçete ilaç kullandığını neden milyonlar biliyor? Neden insanların bu kadar özelini kamuoyuna açıklıyorlar?

Neden ünlü ya da göz önünde olmak yargılanmak sebebi? Onların canı, aileleri, hayatlarında değerleri yok mu? Farklı mesleklerde olan herkese bu yapılabilir mi?' ifadelerini kullandı.