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Mabel Matiz'den test sonuçlarıyla ilgili açıklama: "Ortada mutlak bir yanlış var

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mabel Matiz'den açıklama geldi. Matiz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hakkımda gerçeği yansıtmayan haberlerin yayıldığını büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle öğrendim. Siz sevenlerimi doğru bilgilendirmek istiyorum. Ortada mutlak bir yanlış var" dedi.

Mabel Matiz'den test sonuçlarıyla ilgili açıklama: "Ortada mutlak bir yanlış var
Recep Demircan

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Mabel Matiz gözaltına alınmıştı. Ünlü sanatçı, Adli Tıp'ta yapılan testlerin sonucunda serbest bırakılmıştı. Bugün açıklanan test sonuçlarına göre Matiz'de uyuşturucu maddeye rastlandı.

Mabel Matiz den test sonuçlarıyla ilgili açıklama: "Ortada mutlak bir yanlış var 1

MABEL MATİZ: "ORTADA MUTLAK BİR YANLIŞ VAR"

Mabel Matiz den test sonuçlarıyla ilgili açıklama: "Ortada mutlak bir yanlış var 2

Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hakkımda gerçeği yansıtmayan haberlerin yayıldığını büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle öğrendim. Siz sevenlerimi doğru bilgilendirmek istiyorum. Ortada mutlak bir yanlış var.

Jandarma nezdinde verdiğim ifade ve Adli Tıp Kurumu tetkikleri sonrasında, aynı gün içinde bağımsız bir laboratuvarda verdiğim idrar testinin sonucu doğal olarak negatif çıktı.

Onu da buradan sizlerle mecburen paylaşmak durumundayım. Kan ve saç tetkiklerimin de sonucunu bekliyorum, aynı şekilde negatif sonuçlanacağından hiçbir şüphem yoktur.

Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum, bu hatanın da en kısa sürede düzeltileceğinden en ufak şüphem yok."

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Anahtar Kelimeler:
Mabel Matiz uyuşturucu
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