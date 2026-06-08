Mabel Matiz'den test sonuçlarıyla ilgili açıklama: "Ortada mutlak bir yanlış var

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Mabel Matiz gözaltına alınmıştı. Ünlü sanatçı, Adli Tıp'ta yapılan testlerin sonucunda serbest bırakılmıştı. Bugün açıklanan test sonuçlarına göre Matiz'de uyuşturucu maddeye rastlandı.

MABEL MATİZ: "ORTADA MUTLAK BİR YANLIŞ VAR"

Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hakkımda gerçeği yansıtmayan haberlerin yayıldığını büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle öğrendim. Siz sevenlerimi doğru bilgilendirmek istiyorum. Ortada mutlak bir yanlış var.

Jandarma nezdinde verdiğim ifade ve Adli Tıp Kurumu tetkikleri sonrasında, aynı gün içinde bağımsız bir laboratuvarda verdiğim idrar testinin sonucu doğal olarak negatif çıktı.

Onu da buradan sizlerle mecburen paylaşmak durumundayım. Kan ve saç tetkiklerimin de sonucunu bekliyorum, aynı şekilde negatif sonuçlanacağından hiçbir şüphem yoktur.

Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum, bu hatanın da en kısa sürede düzeltileceğinden en ufak şüphem yok."