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Gülben Ergen Yasemin Minguzzi'ye desteğe gitti! Çığlıklar atarak isyan etti: Dünya duysun sesini...

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki bir semt pazarında bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, infaz yasasının değişmesi için Bakırköy Meydan’da oturma eylemi başlattı. Sanatçı Gülben Ergen de destek verdi.

Gülben Ergen Yasemin Minguzzi'ye desteğe gitti! Çığlıklar atarak isyan etti: Dünya duysun sesini...
Kubra Akalın

Kadıköy'de semt pazarında bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi ve yakınlarının hukuk mücadelesi devam ediyor.

Anne Minguzzi, infaz yasasının değişmesi için Bakırköy Meydan’da oturma eylemi yaptı. Acılı anneye destek olanlar arasında Gülben Ergen de vardı.

Gülben Ergen Yasemin Minguzzi ye desteğe gitti! Çığlıklar atarak isyan etti: Dünya duysun sesini... 1

"Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır, diyen bir peygamberin kullarıyız. 6 aydır inim inim yardım isteyen bir anneyi yerlerde süründürmeye utanmıyor muyuz biz hiç? 24 yıl istiyorum diyor, 54 yıl olsa da acısı soğumayacak. Kaç yaşında kadının annesi ve kız kardeşi burada" diyerek isyan etti.

Gülben Ergen Yasemin Minguzzi ye desteğe gitti! Çığlıklar atarak isyan etti: Dünya duysun sesini... 2

TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN ANLAR

Gülben Ergen sinirlerine hakim olamayarak bağırdı, çığlık attı ve şunları söyledi:

Gülben Ergen Yasemin Minguzzi ye desteğe gitti! Çığlıklar atarak isyan etti: Dünya duysun sesini... 3

"Dünya duysun sesini. Yasemin yaşayan bir ölü. Ben evladını kaybetmiş bir annenin çocuğuyum. Neden 6 aydır bir karar çıkamıyor. Neden bu kadın avaz avaz bağırıyor. Bu kadın neden ‘ben sizlerin de çocuklarını savunuyorum demek’ zorunda kalıyor.

Bir annenin ahı dünyayı yakar. ‘Biz yanındayız Yasemin’ demekle olmuyor. Hepimizin evladı var. ‘Beni canımla tehdit ettiler’ diyor ama onun canı yok artık. Ölse gam yemez artık. Bu son olsun. Sen bir daha eylem yapmak zorunda kalma Yasemin. Ahmet bütün kardeşleri için emsal karar çıkarsın.”

Anne Minguzzi de “Allah'ın izniyle emsal karar çıkacak. Ben ne olursa olsun adalete inanıyorum" dedi.

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Gülben Ergen Ahmet Minguzzi Mattia Ahmet Minguzzi
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