Gülcan Arslan doğum günü tarzıyla dikkat çekti! Elbisenin düğmelerini açıkta bıraktı

Son olarak Netflix'te yayınlanan Kimler Geldi, Kimler Geçti projesinde boy gösteren ünlü oyuncu Gülcan Arslan sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa doğum günü tarzıyla sosyal medyayı salladı. Yeni yaşını arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Gülcan Arslan gömlek elbisesinin düğmelerini açıkta bıraktı.

Kombinini kovboy potları ile tamamlayan Gülcan Arslan bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme; 'harika görünüyor', 'çok güzel', 'sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Gülcan Arslan, 1 Mayıs 1986'da Karasu, Sakarya'da doğdu. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı ve birçok dizi ve reklamda oynadı.

İlk olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan ”Sardunya Sokak” adlı dizide oynadı.