Gülcan Arslan tulum taytıyla gündemde! Sosyal medyada yorum yağdı

Son olarak Netflix'te yayınlanan Kimler Geldi, Kimler Geçti projesinde boy gösteren ünlü oyuncu Gülcan Arslan sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa katıldığı bir davetteki tarzıyla adından söz ettirdi.

Geceye kırmızı tayt tulum ile katılan Gülcan Arslan bu haliyle pek beğenilmedi. Kombinini deri ceketi ve ışıltılı bir kolye ile tamamlayan Arslan'ın cesur tarzı yorum yağmuruna tutuldu.

Gülcan Arslan'a; 'Hiç olmamış', 'Çok kötü görünüyor', 'Çirkinleşmek için çaba harcamış' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.