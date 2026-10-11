Güldür Güldür Show için karar verildi: Güldür Güldür Show yeni sezon ne zaman?

Yapımını BKM’nin üstlendiği, Show TV ekranlarında uzun süredir yer alan 'Güldür Güldür Show'un 14. sezon tanıtımı yayınlandı. Güldür Güldür Show yeni sezon ne zaman başlayacak merak edildi.
Merakla beklenen yeni sezon ilk bölümüyle 17 Ekim Cumartesi günü ekrana gelecek.
Yayınlanan tanıtımda dikkat çeken başarılı oyuncu Mert Fırat, yeni sezonun ilk bölümünde 'Güldür Güldür Show' sahnesine konuk oluyor.
Ali Sunal'ın moderasyonuyla ekrana gelen 'Güldür Güldür Show'da Onur Buldu, Doğa Rutkay, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontente, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Berkay Tulumbacı, Nebi Tolga Yılmaz, Helin Elif Balcı, Sergen Özdemir ve Demet Taşkıran yer alıyor.