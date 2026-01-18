Güller ve Günahlar 14. bölüm fragmanı izle: Seyirci mest oldu

Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, merakla beklenen 13. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizi yılbaşı nedeniyle bir süre ekrana gelmemişti. Haftalar sonra ekrana dönen Güller ve Günahlar, 17 Ocak 2026 tarihinde yayınlanan 13. bölümüyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Murat Yıldırım ile Cemre Baysel’in hayat verdiği Zeynep–Serhat ikilisinin her adımını yakından takip eden izleyiciler yeni fragmanı aratmaya başladı. Fragmanı gören seyirci "Çok güzel", "Fragman şahane", "Duygusal fragman bayıldım" yorumlarında bulundu.

GÜLLER VE GÜNAHLAR NE ZAMAN?

Güller ve Günahlar 14. bölüm, 24 Ocak 2026'da saat 20.00'de yayınlanacak.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Güller ve Günahlar 14. bölüm fragmanı dizinin resmi hesabında yayınlandı. Berrak’ın baskıları giderek artarken Serhat ise Zeynep’in yaşadığı kırılganlığı fark eder ve Zeynep için değerli olabilecek anlar bu formalite evlilik karşısında yıkılmış olabilir.

Bu evliliğin Zeynep’in hayatında yalnızca soğuk bir zorunluluk olarak kalmasını istemez. Bu yüzden birlikte yüzük seçerler; hiç olmazsa formalite olan bu evlilikte, Zeynep’in romantik bir anı olsun ister.