Güller ve Günahlar 15. bölüm fragmanı izle! Güller ve Günahlar 14. bölümde ne oldu?

Güller ve Günahlar'ın 14. bölümü 24 Ocak Pazar akşamı ekrana geldi. Başrollerini Cemre Baysel ile Murat Yıldırım’ın paylaştığı Kanal D’nin merakla beklenen dizisi “Güller ve Günahlar” 14. bölümünde neler oldu? Güller ve Günahlar 15. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Güller ve Günahlar 15. bölüm fragmanı izle! Güller ve Günahlar 14. bölümde ne oldu?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Güller ve Günahlar, 14. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Başrollerini Cemre Baysel ve Murat Yıldırım'ın paylaştığı Günahlar'ın 14. bölümü yine seyirciyi mest etti.

Cemre Baysel hem son bölümde hem de fragmanda öne çıktı. Seyirciler "Cemre Baysel'in güzelliği şaka mı?", "Cemre'nin oyunculuk şahane" yorumlarında bulundu.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 14. BÖLÜM

“Güller ve Günahlar”ın 14. bölümünde Zeynep, Berrak’ın evliliği açıklama tehdidine karşı hamle yaparak röportaj verip tüm Türkiye’ye artık “Zeynep Tecer” olduğunu ilan ederken, Serhat’la evliliklerinin gerçekliği etrafında gerilim tırmanır. Berrak’ın oyunları, Sevim’in şüpheleri ve Azra–Mustafa yakınlığı yeni çatışmalara yol açarken, Zeynep için beklenen müjdeli haber gelir ve avukat Ergin, Kader’i alabileceklerini bildirir. Sevim’in evlilik sözleşmesini Zeynep’in tereddütsüz imzalaması, Cansu’nun Kader’in eşyalarını taşıtmasıyla evde krizi büyütürken Zeynep Cansu’yu evden kovar. Bölüm, Zeynep’in ailesi için hazırlanan sürprizle duygulanmasının ardından, finalde otel bahçesinde Mustafa ile Ömer arasındaki konuşmaya tanık olup büyük bir hayal kırıklığı yaşamasıyla sona erer.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 15. BÖLÜM FRAGMAN

Güller ve Günahlar 15. bölüm fragmanı da yayınlandı! Dizinin 15. bölüm konusu:

"Zeynep, ağabeyi Mustafa'nın kendisinden gizli çevirdiği işleri öğrenir. Cihan ve Ebru ise çok fena yakalanırlar ve Ebru kapı dışarı edilir! Cihan'dan sonra amaç Serhat'ı da bitirmektir!"

Güller ve Günahlar yeni bölümüyle cumartesi akşamı 20.00'da Kanal D'de ekranlarında olacak.

