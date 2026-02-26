Güller ve Günahlar 19.bölüm fragmanı duygulandırdı! Serhat, Zeynep'i darmadağın etti

Güller ve Günahlar, sürükleyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerini Cemre Baysel ve Murat Yıldırım’ın paylaştığı dizide tansiyon her geçen bölüm daha da yükselirken, gözler şimdi 19. bölüm fragmanına çevrildi.
Peki dizinin 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Güller ve Günahlar, heyecan dolu gelişmeleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin 19. bölümü fragmanı yayınlandı.
Zeynep, Serhat'ı kıskanıp ondan hesap sorunca Serhat, bir anda Zeynep'in kalbini darmadağın eder... "Sen bu evlilik meselesini fazla ciddiye aldın galiba?" diyen Serhat Zeynep'i kırdı. Fragman hep çalan şarkıyla hem de duygusal sahneleriyle konuşuldu.
“Sen bu evlilik meselesini biraz fazla ciddiye aldın galiba!"#GüllerVeGünahlar yeni bölümüyle cumartesi 20.00'de #KanalD'de!@KanalD @ngmediatv pic.twitter.com/OpUPt7mtIN— Güller ve Günahlar (@gullergunahlar) February 25, 2026
