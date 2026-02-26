MAGAZİN

Selena Gomez’in eşi Benny Blanco’nun 'pis ayakları' gündem oldu! Hayranlardan sert tepki

Selena Gomez’in eşi ve müzik yapımcısı Benny Blanco, yeni podcast’i “Friends Keep Secrets”teki pis ayakları nedeniyle sosyal medyada büyük tepki topladı. Hayranlar “Duş al” mesajlarıyla şaşkınlıklarını paylaştı.

Selena Gomez’in eşi Benny Blanco’nun 'pis ayakları' gündem oldu! Hayranlardan sert tepki

Ünlü müzik yapımcısı Benny Blanco, eşi Selena Gomez ile birlikte magazin gündeminde yine konuşulan isimler arasına girdi.

37 yaşındaki Blanco, Salı günü yeni podcast’i Friends Keep Secrets’in ilk bölümünü yayınladı. Ancak hayranların ilgisi programın içeriğine değil, Blanco’nun sohbet sırasında kanepede uzattığı “pis ayaklarına” odaklandı.

Selena Gomez’in eşi Benny Blanco’nun pis ayakları gündem oldu! Hayranlardan sert tepki 1

Hayranlar sosyal medyada tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

  • “Adam duş alsın ve daha iyi bir temizlikçi tutsun.”
  • “Kısa süre içinde tamamen şoktayım.”
  • “Selena bu adamdan uzak durmalı.”
  • Selena Gomez’in eşi Benny Blanco’nun pis ayakları gündem oldu! Hayranlardan sert tepki 2

    "MİDE BULANDIRICI"

    Bazıları ise Blanco’nun ayaklarının “gerçekten bu kadar pis” olmasının mide bulandırıcı olduğunu ifade etti.

Blanco’nun pis ayakları ve hijyen konusundaki eleştiriler, sosyal medyada Selena Gomez’e yönelik yorumları da tetikledi. Sosyal medyada “Bu iğrenç, Selena bununla nasıl başa çıkıyor?” yorumları da yapıldı.

