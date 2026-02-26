Selena Gomez’in eşi Benny Blanco’nun 'pis ayakları' gündem oldu! Hayranlardan sert tepki

Ünlü müzik yapımcısı Benny Blanco, eşi Selena Gomez ile birlikte magazin gündeminde yine konuşulan isimler arasına girdi.
37 yaşındaki Blanco, Salı günü yeni podcast’i Friends Keep Secrets’in ilk bölümünü yayınladı. Ancak hayranların ilgisi programın içeriğine değil, Blanco’nun sohbet sırasında kanepede uzattığı “pis ayaklarına” odaklandı.
Hayranlar sosyal medyada tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:
Bazıları ise Blanco’nun ayaklarının “gerçekten bu kadar pis” olmasının mide bulandırıcı olduğunu ifade etti.
Blanco’nun pis ayakları ve hijyen konusundaki eleştiriler, sosyal medyada Selena Gomez’e yönelik yorumları da tetikledi. Sosyal medyada “Bu iğrenç, Selena bununla nasıl başa çıkıyor?” yorumları da yapıldı.
