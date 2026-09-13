Güller ve Günahlar 33. bölüm seyirciyi ikiye böldü! Güller ve Günahlar 34. fragmanı geldi mi?

Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar yeni sezona başladı. Murat Yıldırım ile Cemre Baysel'in başrolde olduğu dizide kadroya yeni isimler eklendi.

Baysel, “Bomba gibi bir sezon geliyor” derken, Yıldırım ise sezonun açılış bölümünün çok güçlü olduğunu söyledi.

Güller ve Günahlar 33. bölümde, Zeynep'i düğün günü bir başına bırakmak zorunda kalan Serhat, Kader'in peşine düştü.



Birbirlerinden habersiz geldikleri Bulgaristan'da karşılaşan Zeynep ile Serhat, birlikte Kader'i aramaya başladılar. Bekir'in Serhat'a çalıştığını öğrenen Cihan, onun ölüm emrini verdi. Olup biteni avukatından haber alan ve Zeynep'in katil olmakla suçlandığını öğrenen Serhat, Sonay'dan karısını İstanbul'a götürmesini istedi. Zeynep'i arabaya bindirmeyin yolunu bulan Serhat, sonunda Kader'e ulaştı.

Güller ve Günahlar 33. bölüm seyirciyi ise ikiye böldü. Sezonun ilk bölümü kimisi için 'hayal kırıklığı' oldu. Kimi ise bölümü çok beğendiğini söyledi.

Güller ve Günahlar 33. bölüm ardından "