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Güller ve Günahlar 35. bölüm fragmanı! Reytinglerde kaçıncı oldu?

Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar 34. bölümde heyecanlı anlar yaşandı. Reyting sonuçları merak edilen Güller ve Günahlar 35. bölüm fragmanı da geldi.

Güller ve Günahlar 35. bölüm fragmanı! Reytinglerde kaçıncı oldu?

Güller ve Günahlar 34. bölümde Berrak, Kader'in Serhat'ın kızı olduğunu öğrendi.
Cihan, Berrak'a Kader'in Serhat'ın kızı olduğunu açıkladı. Gerçeği öğrenen Berrak, vicdan azabı ve sevinci bir arada yaşadı. Kader sayesinde eski günlere dönebileceklerine ve yeniden bir aile olabileceklerine dair umutlanan Berrak, soluğu Serhat'ın kapısında aldı. Bölüm finalinde dudaklarından dökülen "Kader bizim..." sözleri merakı doruğa çıkardı. O andan itibaren izleyiciler, "Serhat gerçeği öğrenecek mi?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.

Güller ve Günahlar 35. bölüm fragmanı! Reytinglerde kaçıncı oldu? 1

KURTARMA OPERASYONU NEFES KESTİ

Duygu fırtınasına sahne olan Güller ve Günahlar'da patlayan silahın hedefi olan Kader, yürekleri ağza getirdi. Onu hastaneye yetiştirmek için verilen mücadele nefes kesti. Ardından bu kez Kader'i peşindeki adamlardan kurtarma mücadelesi yaşandı. Aksiyon dolu o anlar Hollywood filmlerini aratmadı. Kader'in eve dönmesiyle hem Serhat ve Zeynep hem de ekran başındaki izleyiciler derin bir nefes aldı.

Güller ve Günahlar 35. bölüm fragmanı! Reytinglerde kaçıncı oldu? 2

REYTİNG SONUÇLARI

Zeynep'in, Serhat'ın Kader konusundaki restinin ardından eve geri döndüğü Güller ve Günahlar, tüm izleyici kategorilerinde yine birincilik ipini göğüsledi. Tüm Kişiler'de 4,63 izlenme oranı ve 16,59 izlenme payı elde eden dizi, günün en çok izlenen yapımı oldu. AB'de izlenme oranı 2,95, izlenme payı 11,67; 20+ABC1'de ise izlenme oranı 3,82, izlenme payı 13,56 olarak kayıtlara geçti.
Güller ve Günahlar 35. bölüm fragmanı! Reytinglerde kaçıncı oldu? 3

GÜLLER VE GÜNAHLAR 35. BÖLÜM FRAGMANI

Yeni bölüm fragmanı da hemen geldi. Serhat, Berrak'ı affetmeyeceğini bir kere daha söylüyor. Berrak için artık bu konuda yolun sonu mu?

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Anahtar Kelimeler:
Güller ve Günahlar
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