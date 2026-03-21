Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümüne dair araştırmalar hız kazandı. Başrollerini Cemre Baysel ve Murat Yıldırım’ın paylaştığı dizide tansiyon her geçen geçen gün daha da yükseliyor. Peki, Güller ve Günahlar bu akşam var mı, yok mu? Güller ve Günahlar 22. yeni bölüm ne zaman? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Güller ve Günahlar dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olmayacak. Ramazan Bayramı nedeniyle birçok dizide olduğu gibi Güller ve Günahlar da bu hafta yayın akışında yer almadı.

Dizi saatinde bu akşam Kanal D ekranlarında ' MPİ'nin Yaşamı' filmi ekranlarda olacak. Güller ve Günahlar'ın yeni bölüm tarihi de 28 Mart Cumartesi olarak duyuruldu.

Serhat, Nejat’ın kim olduğuna bir adım daha yaklaşırken Zeynep de dağılan kardeşlerini toparlamakla uğraşıyordur.

Azra eve döndükten sonra Cihan’la ilgili bilgi toplamak için bir plan yaparken Serhat evine davet ettiği ailesine hayatındaki yeni kararları açıklamayı düşünüyordur. Davetin sürpriz bir misafiri vardır.