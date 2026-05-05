Taşacak Bu Deniz 27. bölüm 2. fragman izle! Herkes aynı şeyi söyledi

Cuma günlerinin fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'in 27. yeni bölümü için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen fenomen dizinin yeni bölüm fragmanında yine yer yerinden oynadı.
Dizinin yeni bölüm fragmanında, dizinin ilk tanıtım sahnelerinin yer alması dikkat çekti.
Dizi takipçileri; 'Bir zamanlar dalga geçtiğimiz teaserın böyle anlamlı bir hikayeye dönüşmesine o kadar sevindim ki', 'Dalga geçtiğimiz fragmanla şu an en heyecanlı dediğimiz yerdeyiz', 'Herkesin dalga geçtiği ilk tanıtımdan herkesin bağımlı olduğu diziye' gibi yorumlar yapıldı.
Hadi baştan alalım!— Taşacak Bu Deniz (@tasacakbudeniz) May 4, 2026
“De onu bana.”
Taşacak Bu Deniz 27. bölüm 2. fragmanı yayında! 📺#TaşacakBuDeniz yeni bölümüyle cuma 20.00’de @trt1’de! pic.twitter.com/YwPH9pMAko
Su deposunda Esme suçlanıp yaralanınca Adil kontrolünü kaybeder. Bunu yapanlara cezasını ödetir. Gözü hiçbir şey görmeyen Adil’i ancak Esme durdurabilir. Orada Koçarileri yönetir ve Furtunaların düşmanlığına meydan okuyarak o kalabalığın içinden Adil’le el ele çıkar gider.
İso için çok endişelenen Oruç, Eyüphan’a bir kısas uygular. Ancak Eleni patlamak üzere olan araçtan Eyüphan’ı kurtarır ve Adil’den yardım ister. İso’nun Adil’e gerçekleri anlatmasını istemeyen Oruç’u, "cehennemi cennete çevirmek" konusunda kararlı olan Esme ikna eder.
Koçari Konağı’nda yaşanan büyük hesaplaşmada İso ile Fadime’nin zorla evlendiklerini öğrenen Adil, hiç beklemedikleri bir tepki verir ve hepsini derinden sarsar. Esme Koçarileri ve Adil’in öfkesini bir kez daha yöneterek Şerif’in canını ve ailesinin geleceğini kurtarırken, Şirin Şerif’i onlardan almak için Eleni’yi tehlikeye atar.
Şerif hakkında ifade veren Eleni, Şirin’in ona kurduğu tuzaktan habersiz, Oruç’a gerçekleri söylemesi için son bir şans daha verir. Alın yazılarını kanla silmemek için Adil’i iyice yumuşatmayı başaran Esme’nin gerçekleri söylemesine saatler kala Eleni’nin yaptırdığı DNA testi sonuçlanır. Eleni kaçırılırken, Adil testin sonucunu öğrenir.
