Güller ve Günahlar ne zaman? Taşlar yerinden oynayacak

Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, ikinci sezonunda hikâyeye dahil olan yeni karakterlerle izleyiciyi şaşırtmaya hazırlanıyor. Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizinin kadrosuna usta oyuncu İştar Gökseven ile başarılı oyuncu Ebru Şam katıldı.

YUSUF TECER GELİYOR!

İştar Gökseven, dizinin ikinci sezonunda Tecer kardeşlerin babası Yusuf Tecer karakteriyle hikâyeye dahil olacak. İlk sezondan bu yana ortaya çıkması beklenen Yusuf Tecer'in gelişi, Tecer Ailesi'nin geçmişinde saklı kalan sırların gün yüzüne çıkmasına neden olacak.



SONAY DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Güller ve Günahlar’ın yeni sezon sürprizlerinden bir diğeri de Ebru Şam. Başarılı oyuncu, Avukat Sonay karakterine hayat verecek. Sonay'ın hikâyeye dahil olmasıyla birlikte karakterler arasındaki dengeler değişecek.



12 EYLÜL'DE KANAL D'DE BAŞLIYOR

Güller ve Günahlar’ın yönetmen koltuğunda Deniz Can Çelik oturuyor. Senaryosunu Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Nazlı Heptürk üstleniyor. NGM imzalı Güller ve Günahlar, 12 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'de ikinci sezonuyla Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.