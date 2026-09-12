Önce istemeye gitti sonra evlilik teklif etti! Midyeci Ahmet evleniyor: ''İşte benim kadınım''

“Midyeci Ahmet” olarak tanınan Ahmet Çiçek, bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla evlenmek istediğini duyurmuş ve kendisine talip olanların yazmasını istemişti.

Çiçek, son paylaşımında ise aradığı eş adayını bulduğunu ve babasıyla birlikte kız istemeye gideceğini duyurmuştu. Ünlü midyeci bugün ise sevgilisine evlilik teklif ettiği anları paylaştı.

'İŞTE BENİM KADINIM'

Midyeci Ahmet, evlilik için ilk adımı attığı anları 'Yanında olduğum her an işte benim kadınım dedim, seni seviyorum aşkım' notu ile yayınladı.

''10 GÜN 10 GECE HER ŞEY BEDAVA''

Ünlü midyeci daha önce yayınladığı evlilik videosunun ardından birçok kişiden destek mesajı alınca''Bu video sayesinde hayırlı bir imza atılırsa 10 gün 10 gece boyunca Akaretler şubemizde her şey ücretsiz olacaktır'' demişti.