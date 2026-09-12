Niran Ünsal ile İbrahim Gugu boşanıyor! Kararını böyle duyurdu

2017 yılında nikah masasına oturan Niran Ünsal ile İbrahim Gugu'dan ayrılık haberi geldi. Bera ve Liva adında iki çocukları bulunan çift, boşanma kararı aldı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, 9 yıllık evliliklerini bitirme kararı verdiklerini sosyal medya üzerinden yaptıkları ortak açıklama ile duyurdu.

İbrahim Gugu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Birbirimizin hayatına kattığı güzellikler, paylaştığımız eşsiz anılar ve en önemlisi bu yolda hayatımıza gelen iki güzel evladımız için her zaman minnettar olacağız. Uzun uzun düşündükten sonra, ikimiz de yollarımızı dostlukla ve birbirimize duyduğumuz saygıyla ayırma kararı aldık.”

Aynı satırları Niran Ünsal kendi sosyal medya hesabından da paylaştı.