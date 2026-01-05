Güllü'nün oğlu ablasını yerden yere vurdu: "İnandırıcılığını yitirdi"

Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümü sonrasında kızı ve oğlunun ses kayıtları gündeme geldi. Güllü'nün oğlu Tuğberk hakkında da iddialar bulunurken yeni açıklama ise dikkat çekti.

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü 'nün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmıştı. Güllü'nün oğlu kardeşi Tuğyan hakkında zehir zemberek ifadeler kullandı.

Tuğberk Yağız Gülter açıklamasında şunları söyledi:

"Zamanla duygusallıktan uzaklaşıp, mantıkla düşünmeye başladığımda bazı gerçekleri daha net görür hale geldim. Annem için rahatlıkla 'ölsün' ifadesini kullanabilen bir insanın masumiyetine güvenmek, belki de yaptığım en büyük hataydı. Ablamın anneme zarar vermiş olabileceği ihtimalini düşünmek dahi benim için son derece ağırdır. Hâlâ aşabilmiş değilim. Hâlâ kabul etmek, sizin anlayamayacağınız kadar zordur. Buna rağmen, 'Bir annenin kızı annesine nasıl zarar verebilir?' düşüncesiyle bu ihtimali reddettim ve sustum."

Gülter, bazı kişilerin, ablasıyla geçmişte yapılan mesajlaşmaları kamuoyuyla paylaştığını ancak bu kişilerin, bu mesajlar ortaya çıkana kadar sessiz kalmayı tercih ettiğini, herhangi bir engelleme girişiminde bulunmadıklarını vurguladı.

"ARTIK GÜVENMİYORUM"

Ablasıyla ilişkisini kestiğini belirten Tuğberk Yağız Gülter, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Beni karalamak ve en yakın çevremi bana karşı kışkırtmak amacıyla söylemediğim sözleri söylemiş, yapmadığım eylemleri yapmış gibi göstererek beni 'kötü evlat' ilan ettirmeye çalışan ablamın motivasyonunu gerçekten bilmiyorum. Annesini ani ve sarsıcı bir şekilde kaybetmiş, kardeşini bu acıyla yalnız bırakmakla kalmayıp, üzerine daha fazlasını eklediğini artık net şekilde görüyorum. Annemin acısıyla boğuştuğum bir dönemde bunları düşünebilen bir insanın sözlerine artık güvenmiyorum. Kendisi ve kızı için her zaman iyi dileklerde bulundum, elimden geldiğince destek olmaktan başka bir şey yapmadım.

"İLETİŞİMİMİ KESTİM"

Cenazede 'Ben ne yapacağım?' diye ağlayan bir ablaya evimden bir oda vermek, annemin oğlu olarak boynumun borcuydu. Buna rağmen, beni insanlara yalan ve iftiralarla anlatmasının sebebini hâlâ anlayabilmiş değilim. Bu durum beni derinden düşündürmektedir. Bugüne kadar ortaya çıkan mesajlar, ses kayıtları ve savcılık makamının değerlendirmelerine rağmen tutunmaya çalıştığım 'İnşallah yapmamıştır' düşüncesi artık tamamen kopmuştur. 'Ben yapmadım' yönündeki beyan da benim nezdimde inandırıcılığını yitirmiştir. Bu saatten itibaren kendisiyle tüm iletişimimi kestiğimi kamuoyuna saygıyla bildiririm. Çünkü aklı susturup yalnızca kalple hareket etmek, annemin hakkına girmek demektir. Ben annemin hakkını yedirmem, yedirmeyeceğim. Soruşturma dosyasında bu olayla ilişkili ne kadar kişi var ise sonuna kadar şikayetçi sıfatıyla annem adına tüm yasal haklarımı kullanacağım."