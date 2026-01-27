Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Tuğyan'ın sevgilisi Kervan Adli Tıp'a gönderildi

Yalova'daki evinin 6. kattaki penceresinden 26 Eylül'de düşen sanatçı Güllü'nün (52) ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.
Son olarak Gülter'in eski sevgilisi Kervan Eminoğlu gözaltına alındı. Kervan Yıldırım çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Kervan'ın soruşturma süreci devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Kervan dosya kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Sevk işlemi kapsamında Kervan'dan kan ve kıl örnekleri alınacağı öğrenildi.
