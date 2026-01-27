MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Tuğyan'ın sevgilisi Kervan Adli Tıp'a gönderildi

Ünlü şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada, kızı Tuğyan cezaevine gönderilmişti. Tuğyan'ın sevgilisi Kervan ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Kervan, soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Tuğyan'ın sevgilisi Kervan Adli Tıp'a gönderildi
Öznur Yaslı İkier

Yalova'daki evinin 6. kattaki penceresinden 26 Eylül'de düşen sanatçı Güllü'nün (52) ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Tuğyan ın sevgilisi Kervan Adli Tıp a gönderildi 1

Son olarak Gülter'in eski sevgilisi Kervan Eminoğlu gözaltına alındı. Kervan Yıldırım çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Tuğyan ın sevgilisi Kervan Adli Tıp a gönderildi 2

KAN VE KIL ÖRNEĞİ ALINACAK

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Kervan'ın soruşturma süreci devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Kervan dosya kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Sevk işlemi kapsamında Kervan'dan kan ve kıl örnekleri alınacağı öğrenildi.

Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Tuğyan ın sevgilisi Kervan Adli Tıp a gönderildi 3

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen dizi yayın akışında yer almadı! Tarih verildi Fenomen dizi yayın akışında yer almadı! Tarih verildi
Bir sürpriz daha! Süperstar ile aynı sahnede...Bir sürpriz daha! Süperstar ile aynı sahnede...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Güllü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Sahadaki herkes korkudan bir anda depara kalktı! Ürküten görüntü

Sahadaki herkes korkudan bir anda depara kalktı! Ürküten görüntü

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.