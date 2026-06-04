MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Gülse Birsel'den bir müjde daha! Bu defa tarih verdi

Ünlü senarist Gülse Birsel geçtiğimiz aylarda müjdeyi patlatmış ve ''2 Aile Arasında yola çıktı'' ifadelerini kullanmıştı. Heyecanla beklenen '2 Aile Arasında' filminin vizyon tarihi belli oldu.

Öznur Yaslı İkier

Senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ozan Açıktan'ın oturduğu BKM yapımı '2 Aile Arasında' filminin vizyon tarihi sonunda belli oldu.

Gülse Birsel, bu gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Gülse Birsel den bir müjde daha! Bu defa tarih verdi 1

"SEVİNÇTEN ZIPLAMALIK BİR HABERİMİZ VAR"

Birsel yaptığı paylaşımda, "DM'den paylaşmalık, WhatsApp gruplarına atmalık, sevinçten zıplamalık bir haberimiz var. '2 Aile Arasında', 4 Aralık'ta sinemalarda! Takvimine not et, hatırlatıcını kur" ifadelerini kullandı.

Gülse Birsel den bir müjde daha! Bu defa tarih verdi 2

Başrollerini Engin Günaydın ve Demet Evgar’ın paylaştığı filminin oyuncu kadrosunda; Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Şevket Çoruh ve Devin Özgür Çınar gibi Türk sinemasının sevilen isimleri yer alıyor.

Gülse Birsel den bir müjde daha! Bu defa tarih verdi 3

Serinin ilk filmi olan 'Aile Arasında', 2017 yılında vizyona girmiş ve gişede büyük bir başarıya imza atarak 3.5 milyon izleyiciye ulaşmıştı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni bölüme saatler kala paylaşıldı! Seyirciler meraktaYeni bölüme saatler kala paylaşıldı! Seyirciler merakta
Emel Sayın konserlerini peş peşe iptal etti! Üzen haber geldiEmel Sayın konserlerini peş peşe iptal etti! Üzen haber geldi

Anahtar Kelimeler:
Gülse Birsel aile arasında konusu aile arasında filmi nerede çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir gecede 50 milyon TL yandı! Büyük hasarda korkunç şüphe

Bir gecede 50 milyon TL yandı! Büyük hasarda korkunç şüphe

İş insanını zorla araca bindirip milyonlarca lira para istediler!

İş insanını zorla araca bindirip milyonlarca lira para istediler!

LALIGA'da yılın golü Arda Güler'den! Tüm İspanya’yı büyüledi

LALIGA'da yılın golü Arda Güler'den! Tüm İspanya’yı büyüledi

Reha Muhtar'ın vasiyeti belli oldu! 'Cenazeme gelmesin'

Reha Muhtar'ın vasiyeti belli oldu! 'Cenazeme gelmesin'

Türkiye'de bir ilk! 4 ünlü plajda sigara yasağı yarın başlıyor

Türkiye'de bir ilk! 4 ünlü plajda sigara yasağı yarın başlıyor

Akaryakıta çifte zam: Tabela yine değişti

Akaryakıta çifte zam: Tabela yine değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.