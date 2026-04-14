Gülse Birsel müjdelemişti! Provalar başladı

Ünlü senarist Gülse Birsel müjdeyi patlatmış ve ''2 Aile Arasında yola çıktı'' notuyla paylaşım yapmıştı. '2 Aile Arasında' filminin ilk okuma provası geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

Gülse Birsel müjdelemişti! Provalar başladı
Öznur Yaslı İkier

'Avrupa Yakası', 'Yalan Dünya' ve 'Jet Sosyete' dizilerinin başarılı senaristi Gülse Birsel geçtiğimiz günlerde müjdeyi patlatmış ve ''2 Aile Arasında yola çıktı'' notuyla paylaşım yapmıştı.

BKM yapımcılığında, senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı ve yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstlendiği '2 Aile Arasında' filminin ilk okuma provası geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

Gülse Birsel, yönetmen Ozan Açıktan, Demet Evgar, Engin Günaydın, Ayta Sözeri, Devrim Yakut, Fatih Artman, Derya Karadaş, Devin Özgür Çınar, Şevket Çoruh, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Ünal Yeter ile kadroya yeni dahil olan Batuhan Bozkurt ve Yavuz Günal’ın katıldığı ilk okuma provasında usta oyuncu Erdal Özyağcılar ve Erdal Cindoruk ise çekim programları nedeniyle yer alamadı.

Gülse Birsel müjdelemişti! Provalar başladı 1

2017 yılında gişe rekorları kıran ve uzun yıllar dijital platformlarda en çok izlenen yapımlar arasında ilk sıralarda yer alan 'Aile Arasında' filminin devamı niteliğindeki '2 Aile Arasında', yıllardır merakla bekleyen seyircisini yeniden kahkahalarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Gülse Birsel müjdelemişti! Provalar başladı 2

Çekim hazırlıkları hızla devam eden '2 Aile Arasında' filmi çok yakında sete çıkacak.

