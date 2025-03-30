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Gülşen'den bayram mesajı: Günlerdir gecelerdir içim buruk, neşem yok

Türkiye gündeminde yaşananlar sürerken ünlülerin paylaşımları da merak ediliyor. Gülşen son olarak bayram mesajı yayınladı ve neşesinin olmadığını ifade etti.

Gülşen'den bayram mesajı: Günlerdir gecelerdir içim buruk, neşem yok
Kubra Akalın

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar sürerken sosyal medyada da bu gündeme dair paylaşımlar devam ediyor.

Şarkıcıların yaptığı paylaşımlar merak ederken kimi ünlü isim mitinglerde boy gösteriyor kimi öğrencilere özgürlük istiyor kimi ise sessizce bekliyor.

Son olarak Gülşen sessizliğini bozdu ve bayram mesajı yayınladı. Gülşen'in bayram mesajında şu ifadeler yer aldı:

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"Sımsıkı kucaklaşmak, birbirimizi sevip sayıp duyup anlamak, huzur, bir aradalık varsa asıl o zaman her gün bayram değil midir her birimize? Günlerdir gecelerdir içim buruk, neşem yok, tadım tuzum hiç yok. Ama umudum var. Hep de kocaman.
En çok geleceğimizi ışığa boğacak olan pırıl pırıl gençliğin sesinden, büyüklerimin
ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, cennet vatanımızın karış karış toprağından..."

Mynet'in Sesi
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Gülşen
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